GÃ¼ney sahillerinde Kurban BayramÄ± yoÄŸunluÄŸu

Termometrelerin 36 dereceyi gÃ¶sterdiÄŸi, nem oranÄ±nÄ± ise yÃ¼zde 66 Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Antalya'da, vatandaÅŸlar KonyaaltÄ± PlajÄ±'nda denize girerek, serinlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Cadde ve sokaklarÄ±n boÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kentte vatandaÅŸlar, gÃ¶lgelik alanlarda vakit geÃ§irdi. KonyaaltÄ± ve Lara PlajÄ±'nda yoÄŸunluk oluÅŸturan vatandaÅŸlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun maske takmadÄ±ÄŸÄ±, zaman zaman da sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SÄ±cak havanÄ±n etkili olduÄŸu MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esindeki Seyir TerasÄ±'nda mola veren tatilciler Ã¶z Ã§ekim yaptÄ±. Ä°Ã§meler, UzunyalÄ± sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk PlajÄ±'na gelen tatilciler sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak gÃ¼neÅŸlendi, denizin keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Fethiye'nin Ã–lÃ¼deniz Mahallesi'ndeki BelcekÄ±z ve Kumburnu plajlarÄ±nÄ± tercih eden tatilciler, yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Adrenalin tutkunlarÄ± ise BabadaÄŸ'dan yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle uÃ§uÅŸ yaparak, eÅŸsiz Ã–lÃ¼deniz manzarasÄ±nÄ± izleme fÄ±rsatÄ± buldu. Bodrum ilÃ§esinde de tatilciler, sahillerde yoÄŸunluÄŸa neden oldu. Turistlerin Ã§oÄŸunluÄŸu, sÄ±cak havada cadde ve sokaklarda dolaÅŸmak yerine, sahildeki restoran ve kafelerde zaman geÃ§irmeyi tercih etti. Kimileri de KumbahÃ§e, PaÅŸatarlasÄ±, GÃ¼mbet ve Bitez sahilinde denize girerek gÃ¼zel havanÄ±n keyfini yaÅŸadÄ±. Ã–te yandan, Bodrum Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de ilÃ§e giriÅŸi baÅŸta olmak Ã¼zere, trafikte yoÄŸunluÄŸun yaÅŸanabileceÄŸi bÃ¶lgelerde tedbir aldÄ±.

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