Hazarbaba ve Mastar DaÄŸlarÄ± arasÄ±ndaki 56 kilometrelik kÄ±yÄ± ÅŸeridinde yer alan plajÄ±, yazlÄ±klarÄ±, dinlenme tesisleri ile yaz aylarÄ±nda bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±n serinlemek ve dinlenmek iÃ§in tercih ettiÄŸi Hazar GÃ¶lÃ¼, ziyaretÃ§ilerine deniz seviyesinden 1250 metre yÃ¼kseklikte Ã§eÅŸitli su aktiviteleri, spor, kamp ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapma imkanÄ± da sunuyor. GÃ¼n iÃ§erisinde gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±sÄ±na gÃ¶re mavi ve yeÅŸilin farklÄ± tonlarÄ±na bÃ¼rÃ¼nen gÃ¶l, tatilcilere gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunarken, eÅŸsiz manzarasÄ±yla da bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

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"Hazar GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lge halkÄ± iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir yer"

GÃ¶l Ã§evresindeki turistik iÅŸletmenin sahibi Ä°brahim BahÃ§eci, Hazar GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n doÄŸal gÃ¼zellikleri, plajÄ±, su ve spor aktiviteleri, konaklama imkanlarÄ± ile ziyaretÃ§ilere gÃ¼zel bir tatil iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Â Kamu ve Ã¶zel sektÃ¶re ait dinlenme tesisleri, otel, pansiyon ve kamp alanlarÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k 4 bin civarÄ±nda ziyaretÃ§iye konaklama imkanÄ± sunduÄŸunu ifade eden BahÃ§eci, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±yla bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n serinlemek iÃ§in gÃ¶le geldiÄŸini aktardÄ±.

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