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26.08.2020 - 17:04 |

İki tehlikeli tür Akdeniz ve Ege sahillerinde görüntülendi

Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesi, Süveyş Kanalı aracılığıyla hızla yayılarak Akdeniz ve Ege kıyılarına kadar ulaştı. Aynı yolu izleyerek, Akdeniz'e göçen aslan balığı da yaşamını kayalık bölgelerde sürdürmeye devam ediyor. Her iki göçmen tür, Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde aynı karede görüntülendi. Deniz kestanesi ve aslan balığına karşı uyarıda bulunan uzmanlar, kayalık bölgelerde denize gireceklerin mutlaka deniz ayakkabısı giymesi gerektiğini, kayalıklardan uzak durması uyarısında bulundu.

İki tehlikeli tür Akdeniz ve Ege sahillerinde görüntülendi

Süveyş Kanalı yoluyla yaklaşık 12 yıl önce Akdeniz'e göç eden uzun dikenli deniz kestanesi, Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinde sık sık görüntüleniyor. Bölgede yaşayan diğer deniz kestanelerine nazaran uzun dikenleriyle dikkat çeken deniz kestanesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Aynı yolu izleyerek Akdeniz'e gelen aslan balığı da bölgedeki yaşamını ve çoğalmasını sürdürüyor. Uzun dikenleri nedeniyle tutunduğu kayanın yanından geçerken bile iğnesinin yüzen insanlara dokunabileceğini belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bazı  uyarılarda bulundu.

İki tehlikeli tür Akdeniz ve Ege sahillerinde görüntülendi

Deniz kestanesinin Ege ve Akdeniz'de yayılımına çok hızlı devam ettiğine dikkat çeken Gökoğlu, "4-5 yıl önce Gökova Körfezi'nde yaptığım bir dalış sırasında çok sayıda gördüğüm zaman şaşırmıştım. Özellikle bu kestane Akdeniz kıyılarında hızla çoğalmaya devam ediyor. Küçük balıklarda bu kestanelerin arasına girerek kendisini diğer canlılardan koruyor" dedi.

Kestanenin en büyük özelliğinin isminden de anlaşılacağı üzere uzun dikenleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Üstünde renkli bir kesesi var. Çok hızlı hareket eder. Adeta bir kirpi gibi, çok hızlı yer değiştirebiliyor. Zehirli dikenleri var, öldürücü değil, ancak acı vericidir. Özellikle kayalık bölgelerde çoğalması devam ediyor. Bu bölgelerde denize girenler ayaklarına plaj ayakkabısı giysinler. Diğer bir tür de kayalara yapışmış durumda, o da temas edildiği zaman ayağı çizebilir. Kayalık yerler ve iri taşların olduğu yerde dikkatli olmalı ve mutlaka ayakkabı giymeliyiz."

İki tehlikeli tür Akdeniz ve Ege sahillerinde görüntülendi

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