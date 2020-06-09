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09.06.2020 - 11:58 | | İHA

Ilıca Plajı cıvıl cıvıl

Türkiye’nin en güzel plajı seçilen Çeşme Ilıca Plajı'nda korona virüs (Covid-19) nedeniyle 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturuldu.

Ilıca Plajı cıvıl cıvıl

Kimi vatandaşlar maske ile denize girerken, kimi vatandaşlar maskelerini çıkardı. Çocuklarının doğum gününü kutlayanlar, deniz özlemi çeken vatandaşlar, sosyal mesafe localarında dinlenerek güzel havanın tadını çıkardı.
Normalleşme sürecinde sosyal mesafe kuralına uyarak sahillerde yeni bir düzenleme yapıldı. Korona virüs nedeniyle birçok alanda talep ve tercihlerin değişirken, Türkiye’nin en güzel plajı seçilen Çeşme Ilıca Plajı cıvıl cıvıl görüntüler oluşturdu. 6 metrekarelik sosyal mesafe localarında denizin keyfini çıkaran tatilcilerden bazıları denize maskeyle girdi. 1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlamasıyla 44 bin olan Çeşme nüfusu 200 bini aştı. Yetkililer tarafından korona virüs salgını nedeniyle hijyen önlemleri alınıp denetimler sıkılaştırıldı. Öte yandan belediye tarafından esnaf için eğitim ve bilgilendirme komisyonu kuruldu, Çeşme Belediyesi Esnaf Odası ve Uzman Eğitim Kurumları işbirliği ile işletmelere normalleşme süreci ile ilgili eğitim verilmeye başlandı. İşletmelere bu eğitimlerin sonunda sertifika verileceği belirtildi.

 

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