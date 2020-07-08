Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DolmabahÃ§e SarayÄ± MÃ¼zesi'nde OsmanlÄ± dÃ¶neminde kullanÄ±lan mutfak araÃ§ gereÃ§leri sergileniyor. MÃ¼ze OsmanlÄ± Devleti'nin ilk endÃ¼striyel ve sanayi araÃ§larÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. DolmabahÃ§e SarayÄ±'nÄ±n mutfaÄŸÄ± olarak kullanÄ±lan binada bugÃ¼n saray koleksiyonu sergileniyor. 1 Haziran'dan itibaren yeniden ziyaretÃ§ilerine aÃ§Ä±lan sarayda, OsmanlÄ± DÃ¶nemi Saray MutfaÄŸÄ±'nda Â kullanÄ±lan araÃ§ gereÃ§ler sergileniyor.Â

Saray KoleksiyonlarÄ± MÃ¼zesi YÃ¶neticisi GÃ¼ller KarahÃ¼seyin, DolmabahÃ§e SarayÄ±'nÄ±n mutfak binasÄ±nda eserler hakkÄ±nda bilgi verdi. Eserlerin Ã¶zenle muhafaza edildiÄŸini belirten KarahÃ¼seyin, "Åžu an iÃ§inde bulunduÄŸumuz bina DolmabahÃ§e SarayÄ±'nÄ±n mutfak binasÄ±dÄ±r. O dÃ¶nemki adÄ±yla MatbahÄ± Amire BinasÄ± iÃ§indeyiz. BurasÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda bir mÃ¼ze ve aynÄ± zamanda bir depo olarak aÃ§Ä±ldÄ±. MÃ¼zede baÅŸta DolmabahÃ§e SarayÄ± olmak Ã¼zere Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± saray ve kÃ¶ÅŸklerde teÅŸhir edilme imkÃ¢nÄ± olmayan depolanmasÄ± gereken eserler, depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde muhafaza edilmektedir. DiÄŸerleri ise mÃ¼zede teÅŸhir edilmekte. Bu eserlerin iÃ§inde mobilya, tekstil, aydÄ±nlatma, mutfak eÅŸyasÄ±, YÄ±ldÄ±z Porselen FabrikasÄ± Ã¼rÃ¼nleri gÃ¶rmektesiniz. Åžu an iÃ§inde bulunduÄŸumuz alan ise DolmabahÃ§e SarayÄ±'nÄ±n mutfak binasÄ± olmasÄ± sebebiyle mutfakta kullanÄ±lan pek Ã§ok eÅŸyayÄ± barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. BugÃ¼n mutfakta kullanÄ±lan aklÄ±nÄ±za gelen her tÃ¼rlÃ¼ eÅŸya o zamanlarda DolmabahÃ§e SarayÄ±'nÄ±n mutfaÄŸÄ±nda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

MÃ¼zede ziyaretÃ§ilerin en Ã§ok ilgisini Ã§eken aletlerin baÅŸÄ±nda buzdolabÄ± geliyor. 19. YÃ¼zyÄ±l'Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda kullanÄ±lan buzdolabÄ±nÄ±n, ilk olarak Sultan AbdÃ¼laziz dÃ¶neminde kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. GÃ¼ller KarahÃ¼seyin, "Sarayda elektrik yok. Ama yiyeceklerin bir ÅŸekilde soÄŸuk muhafaza edilmesi gerekiyor. Bunun iÃ§in kullanÄ±lan soÄŸutucular var. Bu buzdolabÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ± ahÅŸap iÃ§i metal olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Sarayda kullanÄ±lmak Ã¼zere Ä°stanbul'a yakÄ±n daÄŸlardan ve kÃ¶ylerden kar ve buz temin edip saraya getiriyolar. Ve sarayda bunlarÄ±n yiyecek ve iÃ§eceklerin soÄŸutulmasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorlar. O zamanlarda kullanÄ±lan buzdolabÄ±nda haznesine kar ve buz konuluyor. DolabÄ±n iÃ§ine konulan yiyeceÄŸin soÄŸuk kalmasÄ± saÄŸlanÄ±yor. AynÄ± zamanda alttaki tahliye musluÄŸundan da eriyen kar ve buz sularÄ±nÄ±n tahliyesi saÄŸlanÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Sergilenen eserlerin Ã¶zenle muhafaza edildiÄŸini belirten KarahÃ¼seyin, Milli Saraylar deposunun TÃ¼rkiye'de bir ilk olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. KarahÃ¼seyin, "Milli Sarayla Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Milli Saraylar deposu da TÃ¼rkiye'de ilk defa yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir depodur. BÃ¼tÃ¼n bize baÄŸlÄ± saray kasÄ±r ve kÃ¶ÅŸklerde teÅŸhir edilemeyen eserler depomuzda hem en Ã¶zel ÅŸekilde depolanÄ±yor aynÄ± zamanda da sergileniyor. Gelen ziyaretÃ§ilerimiz hem mÃ¼zeyi geziyorlar hem de depomuzu gÃ¶rebiliyorlar. TÃ¼m eserler ziyaretÃ§ilerimizle buluÅŸmayÄ± bekliyor" diye konuÅŸtu.

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