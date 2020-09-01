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01.09.2020 - 08:58 |

İshak Paşa Sarayı'nda dolunay manzarası

Yapımı 99 yıl süren ve 1784'te Küçük İshak Paşa tarafından tamamlanan Ağrı'daki ünlü İshak Paşa Sarayı, dolunay ile birlikte muhteşem bir görselliğe büründü.

İshak Paşa Sarayı'nda dolunay manzarası

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm mekanlarından Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, dolunay ile eşsiz görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, corona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra yazın başında yeniden ziyarete açılmıştı.

İshak Paşa Sarayında dolunay manzarası

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