01.09.2020 - 08:58 |
İshak Paşa Sarayı'nda dolunay manzarası
Yapımı 99 yıl süren ve 1784'te Küçük İshak Paşa tarafından tamamlanan Ağrı'daki ünlü İshak Paşa Sarayı, dolunay ile birlikte muhteşem bir görselliğe büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm mekanlarından Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, dolunay ile eşsiz görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, corona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra yazın başında yeniden ziyarete açılmıştı.
Av yasağı sona erdi! Balıkçılar beş ay sonra yeniden denize açıldıSu ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını attı. Gürpınar Balık Hali'nde yeni sezon hareketliliği yaşandı. Av sezonunun açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu katıldı.