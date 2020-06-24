24.06.2020 - 08:32 |
İspanya'da kavurucu sıcaklar etkili
İspanya daha şimdiden sıcaklarla kavrulmaya başladı. Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Madrid başta olmak üzere pek çok kentte halk park, bahçe ve su kenarlarına akın etti. Başkent Madrid'te hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.
İspanya corona virüs salgını sonrası şimdi de sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle ülkenin iç kesimlerinde hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Başkent Madrid bu sıcak hava dalgasından en çok etkilenen yerlerden biri.
Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi aştığı başkentte halk park ve bahçelere akın etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Retiro Parkı'nda vakit geçirmeye çalışan İspanyolların sosyal mesafe kuralına pek de uymadıkları gözlemlendi.