İspanya'da kavurucu sıcaklar etkili

İspanya corona virüs salgını sonrası şimdi de sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle ülkenin iç kesimlerinde hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Başkent Madrid bu sıcak hava dalgasından en çok etkilenen yerlerden biri.

Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi aştığı başkentte halk park ve bahçelere akın etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Retiro Parkı'nda vakit geçirmeye çalışan İspanyolların sosyal mesafe kuralına pek de uymadıkları gözlemlendi.