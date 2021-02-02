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02.02.2021 - 16:47 |

İstanbul dünyanın en kötü trafiğine sahip kentlerden biri

Trafik kent hayatının en büyük sorunlarından biri. Metro ve diğer altyapı yatırımlarına rağmen kentlerde büyük bir sorun olmaya devam eden trafik, insanlar için günün önemli bir dilimini harcamaları gereken bir çile. Nüfusu genelde birkaç milyonu aşan dev metropoller trafiğin en fazla yaşandığı yerler olarak da karşımıza çıkıyor. 2020 yılına dair yapılan bir araştırmaya göre İstanbul dünyada trafiğin en kötü olduğu 16. kent. Listenin ilk 100'ünde yer alan Türkiye'den bir diğer kent ise İzmir. Listede en fazla kentin yer aldığı ülke ve bölge ise Hindistan ile Uzak Doğu ülkeleri.

İstanbul dünyanın en kötü trafiğine sahip kentlerden biri
İskenderun açıklarında hortum oluştuİskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum, kameralara yansıdı.
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