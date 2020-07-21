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KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy tarafÄ±ndan Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen TÃ¼rkiye'nin Hazineleri, TahtÄ±n YÃ¼zleri' sergisinde Anadolu'da bulunan 27 mÃ¼zeden 300 eser yer alÄ±yor. MÃ¼zede Fatih Sultan Mehmet dÃ¶nemine ait kÄ±lÄ±Ã§, Ä°mparator Caracalla'nÄ±n tek bÃ¼tÃ¼n heykeli ve KadeÅŸ AntlaÅŸmasÄ± gibi orijinal eserler bu sergide yer alÄ±yor. Bir yÄ±l boyunca Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda transit yolcularÄ±n ziyaret edeceÄŸi sergide, ayrÄ±ca Anadolu'da hakimiyet kurmuÅŸ uygarlÄ±klara ve devletlere ait eserler de yer alÄ±yor.Â



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ANADOLU UYGARLIKLARINI TANITIYORUZÂ

Anadolu UygarlÄ±klarÄ±'ndan seÃ§kin eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Rahmi Asal, "KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°GA arasÄ±nda imzalanan bir protokol kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bin metrekarelik alan Ã¼zerine bu mÃ¼ze kuruldu. AmacÄ± da ÅŸu; Ã¼lkemize transit yolcu olarak gelen ziyaretÃ§ilerimize Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llardaki programlarÄ±na TÃ¼rkiye'yi de dahil etmek amacÄ±yla Anadolu UygarlÄ±klarÄ±'ndan seÃ§kin eserlerle bir mÃ¼ze oluÅŸturulmasÄ± planlandÄ±. Â Anadolu uygarlÄ±klarÄ±nÄ± Anadolu'daki Anadolu'yu yÃ¶netenler Ã¼zerinden bu sergi planlandÄ± ve bu ilk sergimiz. Bu sergiler geÃ§ici sergiler ÅŸeklinde her yÄ±l yenilenecek. Bu yÄ±lki serginin konsepti TÃ¼rkiye'nin hazineleri tahtÄ±n yÃ¼zleri. Â Burada Â Anadolu'da doÄŸup geliÅŸen kÃ¼ltÃ¼rler, devletlerle veya bir ÅŸekilde buraya gelip uzun yÄ±llar hakimiyet kurmuÅŸ uygularlÄ±klarÄ±n devletlerin yÃ¶netenleri Ã¼zerinden Anadolu UygarlÄ±klarÄ±'nÄ± tanÄ±tÄ±yoruz" dedi. Â Â

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EN SEÃ‡KÄ°N ESERLER BURADA YER ALIYORÂ

Son yÄ±llarda Anadolu'da ve dÃ¼nyadaki arkeolojik kazÄ±larda ortaya Ã§Ä±kan bir gerÃ§ekte yÃ¶netim kavramÄ±nÄ±n tarih Ã¶ncesi dÃ¶nemden itibaren gÃ¼ndeme gelmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Asal konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bunun en iyi Ã¶rneklerden biri de son yÄ±larda popÃ¼ler olan GÃ¶beklitepe'dir. Burada ortaya Ã§Ä±kartÄ±lan ve tapÄ±nak Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olduÄŸu kabul edilen kalÄ±ntÄ±larÄ±n yapÄ±labilme erkinin herhangi bir birbiriyle Â iletiÅŸimi olmayan ve bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±na sahip olmayan bir toplum tarafÄ±ndan yapÄ±lamayacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Biz de onun iÃ§in Anadolu'daki yÃ¶netim sÃ¼recini GÃ¶beklitepe'den alÄ±p, Ã‡atalhÃ¶yÃ¼k, Arslantepe ve AlacahÃ¶yÃ¼k gibi merkezlerden alÄ±p, Cumhuriyet dÃ¶nemine Anadolu'nun Ulus devletine kadar getirdik. Anadolu'dan 27 mÃ¼zeden 300 eser orijinal eserler bunlar Ã§ok azÄ± imitasyon. Ä°mitasyon olanlar daha Ã§ok taht dediÄŸimiz eserlerimiz. Onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki eserlerimizin yÃ¼zde 99'da orijinal eserler. KÃ¼Ã§Ã¼k bir Anadolu uygularlarÄ± mÃ¼zesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z Â aslÄ±nda. MÃ¼zede KadeÅŸ AntlaÅŸmasÄ±, Caracalla'nÄ±n tek bÃ¼tÃ¼n heykeli, Fatih Sultan Mehmet DÃ¶nemine ait kÄ±lÄ±cÄ±mÄ±z ve Anadolu uygarlÄ±klarÄ±nÄ±n en seÃ§kin eserleri burada olacak." Â

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