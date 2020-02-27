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27.02.2020 - 07:35 |

İstanbul'a bir milyon turist

İstanbul'a Ocak 2020'de gelen turist sayısı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020'nin Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğunu açıkladı. Bu aynı zamanda yeni bir rekor anlamına da geliyor.

İstanbul'a bir milyon turist

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2020 Ocak ayı itibariyle İstanbul'a 1 milyon 17 bin 34 yabancı ziyaretçi geldiğini belirtti.

Yerlika'nın paylaşımdaki videoda yer alan bilgilere göre, 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 artış oldu.

Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi hava yolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı. Hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik artış oldu.

İstanbula bir milyon turist

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