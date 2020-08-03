İstanbullular sahillere akın etti

Denize girmek için Sarayburnu'na gelen Hüseyin Kahraman, bayramın son gününü denize geldiklerini belirterek, "Deniz güzel, hava güzel. Bu güzel günü değerlendireceğiz inşallah. Harika bir hava, harika bir ortam." dedi. Hüseyin Güzel de Kurban Bayramı'nın 4. gününde güzel havayı da fırsat bilerek önce ormana, ardından denize geldiklerini dile getirdi.

Yasemin Büyüktürk ise çocuklarının isteği üzerine bayramın son gününü deniz kenarında değerlendirdiklerini ifade ederek, "Artık çocuklar eğlensin, ben de onları izliyorum." dedi. Üsküdar, Kadıköy, Caddebostan, Maltepe sahillerinde de bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da yürüyüş yaparak günü değerlendirdi. Mesire alanları ve sosyal tesislerde yoğunluk gözlendi. Beylikdüzü Sahili'nde, kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarındaki alanlarda piknik yaptı.