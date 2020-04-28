28.04.2020 - 16:23 |
İstanbul'un merkezinde trafik yoğunluğu az
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da Galata Köprüsü ve çevresinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla az sayıda araç olduğu görüldü.
Corona virüs salgını kapsamında yapılan Evde Kal çağrıları neticesinde market ve benzeri ihtiyaç malzemeleri satan dükkanların önü dışında İstanbul genelinde sakinlik gözlemlendi.
Havanın güzel olmasına rağmen pek çok İstanbullu evinde kalmayı tercih etti. Normal şartlarda İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan ve Galata Köprüsü ile birbirine bağlanan Eminönü-Karaköy hattındaki tenhalık havadan yapılan çekimlere yansıdı.