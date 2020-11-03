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03.11.2020 - 15:14 |

İzmir Depremi Foça Kalesi'ni de etkiledi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Foça'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Dış Kale'de de hasara neden oldu. Depremde, Dış Kale'nin Karaburun ilçesine bakan tarafındaki kemerli yapılarının yerle bir olduğu belirlendi.

İzmir Depremi Foça Kalesi'ni de etkiledi

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde Foça ilçesindeki tarihi Dış Kale'nin de zarar gördüğü ortaya çıktı. Foça'nın güneybatısında, askeri bölge içinde kalan Kaleburnu mevkiindeki Ceneviz Kalesi, Dış Kale ve Cedit Kale (Yeni kale) adlarıyla bilinen kaledeki hasar, denize açılan balıkçılar ve tur teknelerinin kaptan ve mürettebatları tarafından fark edildi.

İzmir Depremi Foça Kalesini de etkiledi

1698 yılında, Venedik tehlikesine karşı, askeri amaçlarla inşa edilmiş bir Osmanlı yapısı olan kalenin görkemli kemerlere sahip ve yüzyıllarca ayakta kalmış kalıntılarının yerle bir olması yürek burktu. Foça'da görülmesi gereken tarihi yerler arasında ön sıralarda yer alan içinde bir de hamam kalıntısı bulunan kalenin restore edilerek turizme kazandırılması beklenirken depremde zarar görmesi Foçalılar ve turizmcileri üzdü.

İzmir Depremi Foça Kalesini de etkiledi

 

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