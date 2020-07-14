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14.07.2020 - 13:55 |

İzole tatilin adresi yaylalar

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki yaylalar, doğal güzellikleri ve doyumsuz manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor. Bozüyük ilçesine 35 kilometre uzakta, çamların arasında yer alan sıralı yaylalar Sofular, Atalan, Kömürsu, Üç Tepeler, Bilecik'in yanı sıra bölgeye 2 saatlik mesafedeki Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya'dan doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İzole tatilin adresi yaylalar

Kolay ulaşılabilirliği dolayısıyla ziyaretçi çeken yaylalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından özellikle izole tatil geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Kavurucu sıcaklarda 1400 rakımlı yaylaların serin havasının keyfini süren ziyaretçiler, burada zaman zaman doğa yürüyüşü yaparak kamp kuruyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle yaylalara doğru turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.

 Yaylaların ilgi odağı olduğunu anlatan Kocabıçak, şöyle konuştu:

"Tarih ve inanç turizminin yanı sıra Kovid-19 sonrası ilimiz yayla turizminde ön plana çıktı. Şehir stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak mekanları haline gelen yaylalarımız, gün geçtikçe daha fazla ilgi uyandırıyor. Bu alanları kullanan yerli ve yabancı turistlerin ilimiz hakkındaki olumlu geri bildirimleri bizleri memnun ediyor. Tüm doğaseverleri, birçok endemik bitkiyi barındıran yaylalarımıza bekliyoruz."

İzole tatilin adresi yaylalar

 

Sofular'da eşiyle oturan 69 yaşındaki Kadir Demir, Kovid-19 ile tatil planında değişiklik yapan insanların yaylalara akın ettiğini söyledi. Her gün vatandaşların kendisine gelerek kamp yapılacak alan sorduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"İnsanlar, bol oksijenli yaylalarımıza bir günlük de olsa dinlenmek için geliyor. Burada doğayı yaşıyor, yayla havası alıyorlar. Bu yaylalarda hafta sonu kamp yapan insanlar çok, burada temiz hava alıp konaklıyorlar. Buradan ayrılırken de üzülüyorlar, bir gelen bir daha da mutlaka geliyor."

 Demir, sıralı yaylaların doğa yürüyüşüne gelenler için vazgeçilmez bir mekan olduğunu vurgulayarak, "Yaylalarımız doğayı seven her insana kucak açıyor. Gelen, buranın havası, suyu ve ağacının oksijeninden faydalanıyor. Yaylalar çok büyük ve geniş olduğu için virüs korkusu da olmuyor." diye konuştu.

İzole tatilin adresi yaylalar

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