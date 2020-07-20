Ä°ztuzu PlajÄ±'nda caretta caretta yuvasÄ± sayÄ±sÄ± 661'e ulaÅŸtÄ±

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Caretta carettalarÄ±n yumurtlama dÃ¶neminde sorun yaÅŸamamasÄ± iÃ§in Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) Ã§eÅŸitli Ã¶nlemler alÄ±nÄ±rken, gÃ¶revliler sahilde gece boyu nÃ¶bet tutuyor.

Â DEKAMER Proje YÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yÄ±l Ä°ztuzu sahilinde yuvalama sayÄ±sÄ±nÄ±n 661'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Yuva sayÄ±sÄ±nÄ±n caretta carettalarÄ±n yumurta Ã¼retimiyle de ilgili olduÄŸunu belirten Kaska, pandemi dÃ¶neminde carettalarÄ±n iyi beslenip denizde rahatsÄ±z edilmediklerini ve Ã¼rettikleri yumurtalarÄ± uygun yerlere bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Â Kaska, Ä°ztuzu'nda yaÅŸayan deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n iyi korunduÄŸunun bir gÃ¶stergesi olarak, son yÄ±llarda sayÄ±larÄ±nda Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Â BugÃ¼nlerde Ä°ztuzu kumsalÄ±nda tam bir hasat mevsimi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kaska, bir taraftan annelerin yumurtalarÄ±nÄ± bÄ±rakmak iÃ§in gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan Ã§Ä±kan yavrularÄ±n denize ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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