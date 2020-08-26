Japonya'da 350 kişinin bulunduğu tarihi mezarlık keşfedildi

Japonyanın Osaka kentinde bir tren istasyonu şantiyesi çalışmasında bulunan mezarların, Umeda Mezarları olduğu ifade edildi. Osaka kenti yetkilileri, otuz yıldır bölgedeki harabeleri araştırdıklarını belirterek, mezarların 1868 yılı Edo dönemine ait olduğunu düşündüklerini açıkladı. Kazıdan elde edilen diğer kalıntılar arasında hayvan kemikleri, çanak çömlek, çini, madeni paralar ve tarak gibi tarihi eserler yer aldı.

Osaka kent yetkililer bulunan Umeda Mezarının kentteki yedinci tarihi mezar olduğunu ifade ederek, mezarlarda gömülen kişilerin Osaka Kalesi Kasabası'nda ve çevresinde yaşayan sıradan insanlar olduğunu açıkladı. Küçük dairesel mezarlara gömülen kişilerin muhtemelen bir hastalıktan topluca öldüğünü düşünen yetkiller, bazı mezarların derinliklerinde birden çok kişinin gömülü olduğunu ifade etti.

Umeda Mezarı nedir?

Umeda, Edo döneminden (1603-1868) Meiji döneminin ilk 20 yılına (1868-1912) kadar Osaka'nın en büyük 7 mezarlığından biri olduğu için tarihsel olarak Umeda Haka (Umeda Mezarı) olarak adlandırılmıştır.