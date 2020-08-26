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26.08.2020 - 12:59 |

Japonya'da 350 kişinin bulunduğu tarihi mezarlık keşfedildi

Japonya'daki bir tren istasyonu şantiyesinde, küçük dairesel mezarlara sıkıştırılmış 350 kişinin kemiklerinin bulundu. Mezarların, 1868 tarihinden kalma olduğu ve bir hastalıktan dolayı toplu ölen kişilere ait olduğu belirtildi.

Japonya'da 350 kişinin bulunduğu tarihi mezarlık keşfedildi

Japonyanın Osaka kentinde bir tren istasyonu şantiyesi çalışmasında bulunan mezarların, Umeda Mezarları olduğu ifade edildi. Osaka kenti yetkilileri, otuz yıldır bölgedeki harabeleri araştırdıklarını belirterek, mezarların 1868 yılı Edo dönemine ait olduğunu düşündüklerini açıkladı. Kazıdan elde edilen diğer kalıntılar arasında hayvan kemikleri, çanak çömlek, çini, madeni paralar ve tarak gibi tarihi eserler yer aldı. 

Osaka kent yetkililer bulunan Umeda Mezarının kentteki yedinci tarihi mezar olduğunu ifade ederek, mezarlarda gömülen kişilerin Osaka Kalesi Kasabası'nda ve çevresinde yaşayan sıradan insanlar olduğunu açıkladı. Küçük dairesel mezarlara gömülen kişilerin muhtemelen bir hastalıktan topluca öldüğünü düşünen yetkiller, bazı mezarların derinliklerinde birden çok kişinin gömülü olduğunu ifade etti.

Japonyada 350 kişinin bulunduğu tarihi mezarlık keşfedildi

Umeda Mezarı nedir?

Umeda, Edo döneminden (1603-1868) Meiji döneminin ilk 20 yılına (1868-1912) kadar Osaka'nın en büyük 7 mezarlığından biri olduğu için tarihsel olarak Umeda Haka (Umeda Mezarı) olarak adlandırılmıştır. 

Japonyada 350 kişinin bulunduğu tarihi mezarlık keşfedildi

Tuma Çelik'in tehdit mesajları fezlekedeMardin'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu. Yazışmalarda D.K.'nın "Beni yollara düşürdün" mesajına Çelik'in, "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün" diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, bu yazışmaların dışında dosyada başka delillerin de olduğunu söyledi.
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