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24.04.2020 - 15:33 |

Kaçkar Dağları'na Nisan'da kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin sınırları içerisinde dünyaca ünlü Ayder Yaylasının içinde bulunduğu Kaçkar Dağları Milli Parkında nisan ayında düşen kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kaçkar Dağları'na Nisan'da kar yağdı

Beyaz gelinlik giyen yayla ve ormanda güzel görüntüler oluştu. Yetkililer, Gito ve Badara yaylaları başta olmak üzere Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi çok sayıdaki yüksek rakımlı yaylada kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiğini belirterek, yaylalarda kontrollü olarak yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

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