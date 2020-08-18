Kadınyarı nitelikli koruma alanı ilan edildi

Turizm kenti Antalya'da milyonlarca yıl önce var olan 40 metrelik falezler üzerinden yaklaşık 500 metre uzanan Kadınyarı Deresi 1993 yılında 1'nci Derece Sit Alanı olarak belirlendi. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar ile Muratpaşa ilçesinde bulunan ve bir süre önce içerisine betondan bir şelale yapılan Kadınyarı Deresi, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararında şu ifadelere yer verildi:

Antalya ili, Muratpaşa İlçesi'nde yer alan, Kadınyarı Deresi Doğal Sit Alanı 'Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenmiştir. Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları yayımlanması hükmü gereği haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur."