MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Kadınyarı nitelikli koruma alanı ilan edildi
ABONE OL
18.08.2020 - 14:46 |

Kadınyarı nitelikli koruma alanı ilan edildi

Antalya'da falezlerin üzerinde bulunan Kadınyarı Deresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edildi.

Kadınyarı nitelikli koruma alanı ilan edildi

Turizm kenti Antalya'da milyonlarca yıl önce var olan 40 metrelik falezler üzerinden yaklaşık 500 metre uzanan Kadınyarı Deresi 1993 yılında 1'nci Derece Sit Alanı olarak belirlendi. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar ile Muratpaşa ilçesinde bulunan ve bir süre önce içerisine betondan bir şelale yapılan Kadınyarı Deresi, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan edildi.

Kadınyarı nitelikli koruma alanı ilan edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararında şu ifadelere yer verildi:

Antalya ili, Muratpaşa İlçesi'nde yer alan, Kadınyarı Deresi Doğal Sit Alanı 'Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenmiştir. Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları yayımlanması hükmü gereği haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur."

Kadınyarı nitelikli koruma alanı ilan edildi

 

Adana'da 2 gündür kayıp olan çocuğun cesedi bulundu!Adana’da iki gündür kayıp olan 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın sulama kanalında cesedi bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniye'de otluk alanda yangın! Helikopterle müdahale edildi

Ümraniye'de otluk alanda yangın! Helikopterle müdahale edildi

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

227'nci günde de Gülistan Doku'dan iz yok!

227'nci günde de Gülistan Doku'dan iz yok!

Sıradaki Haber