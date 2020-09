Kanada Hakkında Bilgiler; Kanada Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kanada bayrağı kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Bayrağın orta kısmında yer alan simge, akçaağaç yaprağıdır. Akçaağaç (Maple Leaf), Kanada'nın ulusal ağacı olduğu için bayrakta yer almıştır. 15 Şubat 1965 tarihinde, bayrak resmi olarak kabul edilmiştir. Kuzey Amerika ülkesi 10 eyaletten oluşur. En büyük ve gelişmiş eyaletleri Ontario, Prens Edward Adası, Britanya Kolumbiyası, Yukon ve Yeni İskoçya'dır. Kanada'nın en popüler kentlerinden biri olan Toronto, Ontario eyaletinin başkentidir. 630.2 kilometrelik alanda bulunan kent aynı zamanda, Kanada'nın en büyük şehridir. Ülkenin en büyük ikinci şehri ise Montreal'dir. Dil okulları ve üniversiteleriyle meşhur olan kente, her yıl yurt dışından binlerce öğrenci geliyor. Ülkenin gelişmiş diğer şehirleri arasında Ottawa, Vancouver ve Quebec yer almaktadır.



Kanada Nerededir?



Kuzey Amerika'da bulunan Kanada'nın üç tarafı okyanuslarla çevrilidir. Doğusunda Atlas Okyanusu ve batısında Pasifik Okyanusu yer alır. Kuzeyinde Arktik Okyanusu olduğu için kuzey kesimlerinde iklim şartları yaşama elverişli değildir. Kış aylarında havanın -20 dereceye kadar düştüğü ülkenin kuzey batısında ise Alaska yer alıyor. Dünyanın en uzun kara sınırı ise Amerika - Kanada arasındadır.



Kanada Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre Kanada'nın nüfusu 37.742.154'tür. Kanada Dominyonu, yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğu en az olan ülkedir. Bunun en büyük nedenleri arasında ülke genelinde doğum oranlarının çok düşük olmasıdır. Kanada Vizesi ve oturma izninin çok zor alınması da nüfus yoğunluğunun az olmasındaki bir diğer nedendir.



Kanada'nın Başkenti Neresidir?



Kanada'nın başkenti Ottawa'dır. 2.790 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Ottawa, Kanada'nın en büyük dördüncü kentidir. Toronto ile birlikte Ontario eyaletinde yer alan kentte ticaret, sanayi ve turizm fazlasıyla gelişmiştir. Şehirde bulunan Kanada Tarih Müzesi, Jacques Cartier Park ve Rideau Kanalı, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.



Kuzey Amerika Bölgesinin en kalabalık bölgelerinden biri olan Quebec, resmi dilin Fransızca olduğu tek eyalettir. Bu eyaletin en büyük şehri ise Montreal'dir. Kanada'nın ekonomi merkezi kabul edilen Montrel'da, onlarca banka ve finans merkezi bulunuyor. Dünyanın en büyük Botanik bahçesi de bu şehirde yer almaktadır. Kanada'nın diğer önemli şehirleri: Calgary, Halifax, Victoria, Edmonton, Winnipeg, Trois Rivieres, Gattineau, Waterloo ve Thunder Bay'dır.



Kanada'nın Para Birimi Nedir?



Kanada'nın para birimi Kanada Doları'dır. Kısaltması CAD'dır. 5 Cad en küçük Kanada Doları iken, en büyük banknot ise 500 CAD'dır. Tedavülde olan bozuk paraların en küçüğü ise Amerika'da olduğu gibi 5 cent'tir.



Kanada'da Konuşulan Diller



Kanada'da İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dil vardır. Meclis tarafından hazırlanan tüm yasalar her iki dilde de yazılmak zorundadır. Bununla birlikte mahkemelerde İngilizce ve Fransızca işlem yapılmaktadır. Şehir ve eyaletlerin resmi dilleri farklıdır. Aileler çocuklarının iki dilde eğitim görmesini talep edebilir. Bu hak, Fransızca Dili Beyannamesi ile birlikte Kanada'da yaşayan herkese verilmiştir. Kozmopolitik bir ülke olan Kanada da İtalyanca ve Kanton Lehçesi de konuşulur. Uzak Doğu'dan çok fazla sayıda göç alan ülkede Çince konuşanların sayısı 1 milyona yakındır.



Kanada ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kanada ile Türkiye arasında 7 saat fark vardır. Kanada'da saat 12.00 iken Türkiye 19.00'dur.