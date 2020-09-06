Karadağ Hakkında Bilgiler; Karadağ Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

2006 yılında tam bağımsızlığını kazanmış olan bu ülke, eski Yugoslavya'yı oluşturan 6 cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Sırbistan'ın zoruyla yeni Yugoslavya'nın içerisine katılan Karadağ, ardından Sırbistan ile ortaklık kurmuş ve Sırbistan-Karadağ adını almıştır.



21 Mayıs günü yapılan referandum da %55,6'lık evet oyu ile tam bağımsızlığını kazanan bu ülke, o günden bu yana bağımsızlığını korumaktadır. Karadağ, şimdi NATO birleşmiş milletler topluluğunda yer almaktadır.



Bir Balkan ülkesi olan Karadağ, kendi bayrağını 2004 yılında ülke içerisinde yapılan bir yarışma ile belirlemiştir. Kırmızı bir zemin üzerine oluşan bu bayrak, Karadağ ile Sırbistan'ın bitmek bilmeyen savaşlarını simgelemekte, bu kırmızı zeminin üstündeki arma ise yıllardır Karadağ içerisinde kullanılan ve askeri anlamı olan bir armadır. Karadağ ülkesinin en bilinen şehirleri ise, Niksiç, Taşlıca, Podgorica, Tivat ve Budva'dır.



Cumhuriyet tarzı yönetim şekli ile yönetilmekte olan Karadağ'ın şimdiki devlet başkanı Milo Dukanovic'tir. 1 Ocak 1852 de kurulan ve tam bağımsızlığını 8 Haziran 2006 yılında alan Karadağ, aynı zamanda tam bir spor ülkesidir. Ülkede çok az lise ve üniversite bulunması sebebi ile çoğunluğu spora yönelmekte olan genç bireyler ülkeyi bu alanda temsil etmekte ve uluslararası düzeyde yarışarak ülkelerine madalyalar getirmektedir.



Karadağ Nerededir?



Adriyatik Denizinin Kuzeyinde bulunmakta olan Karadağ, Balkanlar üzerinde yer alan ve yanındaki ülkelere nispeten daha geniş bir coğrafyaya sahip olan bir balkan ülkesidir. Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve diğer birçok balkan ülkesine komşu olan Karadağ, kendine özel olarak uyguladığı yasa ve sınırlar ile de dünya genelinde birçok insan tarafından bilinmektedir.



Milli futbol takımı sayesinde de tüm dünya insanları tarafından tanınmakta olan Karadağ, coğrafi yerinin, Adriyatiğin kuzeyinde olması sebebi ile oldukça fazla turisti içerisine çekmektedir.



Karadağ Nüfusu Ne Kadar?



2019 Yılında yapılan resmi nüfus sayımlarına göre, Karadağ'ın güncel nüfusu 690.000'den fazladır. Fazla göç almayan bir ülke olan Karadağ, kendi milletinden insanları da içerisinde tutmakta ve dışarıya da fazla göç vermemektedir.



Karadağ'ın Başkenti Neresidir?



Başkenti Podgorica olan Karadağ, aynı zamanda en fazla nüfusu da başkentinde bulundurmaktadır. Diğer şehirlerine göre başkenti çok daha gelişmiş olan Karadağ, düz bir alanda yer alan Podgorica için çok büyük yatırımlar yapmakta ve ülkenin tüm ekonomik gücünü bu ülkenin omuzlarından almaktadır.



Karadağ'ın Para Birimi Nedir?



Karadağ, Almanya'nın para birimi olan Euro'yu para birimi olarak kullanmaktadır. Ekonomik açıdan nüfusunun da fazla olmamış olması nedeni ile oldukça rahat olan Karadağ, aynı zamanda insanlarına yüksek iş gücü de tanımaktadır. Ancak asgari ücret olarak insanlarına çok büyük tutarlar veremeyen Karadağ'da asgari ücret limiti 350 Euro'dur.



Karadağ'ın Resmi Dili Nedir? Ülkede Konuşulan Diller Hangileridir?



Tüm balkan coğrafyasından insanları içerisinde bulunduran Karadağ'ın resmi dili Karadağca'dır. Ancak Sırpça, Bosnakça, Hırvatça ve Arnavutça da kullanılan Karadağ, bu dillere resmi belgelerinde de yer vermektedir. 13.842 kilometre kare toprağın üzerine kurulmuş olan Karadağ, en çok göçü de başkenti Podgorica'ya almaktadır.



Karadağ İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?



Karadağ, güncel saat itibari ile Türkiye'den 1 saat daha geridedir. Yaz saati uygulaması ile 1 saat olan fark, kışları bazen daha da artabilmekte ve fazlalaşabilmektedir.