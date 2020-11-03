03.11.2020 - 14:57 |
Karadeniz'e sezonun ilk karÄ± yaÄŸdÄ±
GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Trabzon'un yÃ¼ksek kesimlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla yaylalar, beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.
Karadeniz'de sonbaharÄ±n kendini iyiden iyiye hissettirdiÄŸi son gÃ¼nlerde, mevsimin ilk karÄ± da yÃ¼ksek kesimlere dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. BÃ¶lgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼nce, dÃ¼n gece saatlerinde GÃ¼mÃ¼ÅŸhane-Trabzon sÄ±nÄ±rÄ±nda,Â Zigana GeÃ§idi'nin batÄ± yakasÄ±nda bulunanÂ KadÄ±rga YaylasÄ±, kasÄ±m ayÄ±nda yaÄŸan karla birlikte beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yayladaki yeÅŸil alanlarda ve evlerin Ã§atÄ±larÄ±nda ince kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ oluÅŸtu.Â
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AK Parti'den 18. yÄ±l videosuKuruluÅŸunun ikinci yÄ±lÄ±nda Genel BaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n aday olamadÄ±ÄŸÄ± seçimlerde iktidarÄ± yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yÄ±lÄ±nÄ± doldurdu. Öte yandan AK Parti'nin iktidara geliÅŸinin 18. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan bir video paylaÅŸtÄ±.