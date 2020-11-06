Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan doğal güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenlerin beğenisini topluyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.