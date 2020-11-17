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17.11.2020 - 09:41 |

Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor

Mersin'de Uluslararası Kayak Federasyonu normlarına uygun ve kayak turizmi açısından Türkiye'nin öne çıkan bölgelerinden olan Karboğazı, yapılacak tesislerle birlikte turizme kazandırılmayı bekliyor.

Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor

Tesisleşme ve altyapı çalışmaları olmadığı halde her yıl binlerce tatilcinin uğrak yeri olan Tarsus ilçesindeki Karboğazı, 2,5 metreye ulaşan kar kalınlığı ile önemli bir potansiyele sahip.

Karboğazı'nın var olan potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, uzun süre sahada kalan yüksek kar kalınlığı ile kayak turizmi açısından oldukça büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

"Toroslarda ilk olacak"

Karboğazı'nın kış turizmi açısından önemli bir bölge olduğunu belirten Başkan Engin, "Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı 8 turizm bölgesi ve merkezi bulunmakta. Karboğazı kış ve kayak tesisleri bölgesi, en önemli bölgelerden biri. Burada topografik haritalar zaman zaman yapıldı. Burayla ilgili projeler hazırlandı, 1/5 binlik imar planında yer alıyor. 6 kayak pisti bulunan, alp disiplinine uygun 21 bin hektar alana sahip bir bölge. Yaklaşık olarak 11 kilometre yol, içme suyu, kanalizasyon, gözetleme kuleleri acilen yapılmalı. Çukurova havzasına uygun bir proje. Bu projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir an önce onaylanıp, yatırımcılar tarafından hayata geçirilmesini bekliyoruz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz adına önemli bir yatırım alanı. Projenin hayata geçirilmesi ile yaklaşık 10 bin kişi istihdam edilecek. Toroslar'da bir ilk olacak. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni buraya çekecek. Bölgenin cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

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