Kartalkaya'da rezervasyon beklentisi yüzde 70

Bolu Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl geç de olsa sezonu açan Kartalkaya'da otellerin doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı.

Oteller tatile hazır

Kartalkaya'daki otelciler pandemi tedbirleri altında sömestir tatili için hazırlıklarını tamamladı. Kartalkaya'daki bir otelin Genel Müdürü Emir Aras, "Otelimizi bir hafta önce açabildik. Ondan önce kapalıydı. Hem kar yağışının yetersiz olması hem de pandemi sürecinde hafta sonu kayağın yasak olması nedeniyle kapalıydık. Şimdi hafta sonu kayak yasağı devam ediyor. Sadece otelde kalanlar için serbest. Rezervasyonlarımız fena değil. Önceki yıllarla mukayese edilemez ama Allah'a şükür. Rezervasyonlarımız kısa süreli geliyor. Çok uzun süreli, ileriye dönük gelmiyor ama fena değil" dedi.

Beklenti yüzde 70

Emir Aras, rezervasyonların şu anda yüzde 40 civarında olduğunu, ancak yüzde 70 doluluk hedeflerinin olduğunu belirterek, "Şu anda rezervasyonlar yüzde 40 civarında. Zaten biz yüzde 70 rezervasyonla çalışacağımız taahhüt etmiştik. İnsanlar sosyal mesafelerini bozmadan otelde rahat rahat tatillerini yapabilsinler diye. Sömestr tatili için paket programlarımız var. 3 gecelik, 4 gecelik paketler var. Onları aldıklarında da indirimden faydalanıyorlar. Masalarımızı ve oturma alanlarımızı seyrelttik. Yüzde 70'in üzerine çıkmayacağız. Bize olan güveni yıkmamak adına otelimizi doldurmuyoruz" diye konuştu.