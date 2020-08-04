Ä°lÃ§e merkezine yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre uzaklÄ±kta bulunan, kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±ndan geÃ§en ve yaklaÅŸÄ±k 15 metre yÃ¼kseklikten dÃ¶kÃ¼len ÅŸelale, sÄ±cak yaz gÃ¼nlerinde serinlemek isteyenlere eÅŸsiz manzarada vakit geÃ§irme imkanÄ± saÄŸlÄ±yor. Åženpazar Belediye BaÅŸkanÄ± Cem Ã‡Ä±nar, AA muhabirine, ÅŸelaleye giden yolda belediye imkanlarÄ±yla ahÅŸap yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Ä°lerleyen gÃ¼nlerde ÅŸelale gÃ¼zergahÄ±nda otopark Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± belirten Ã‡Ä±nar, "Ä°nsanlarÄ±n buraya daha kolay eriÅŸmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ã–zel Ä°dare ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hÄ±zlandÄ±. Ã‡ok yakÄ±nda PoyracÄ±k Åželalesi'ni turizme kazandÄ±racaÄŸÄ±z." dedi. Åželalede kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda su debisinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡Ä±nar, "Gelip gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde hayran kalÄ±nacak bir yer. Herkesi PoyracÄ±k Åželalesi'ni gÃ¶rmeye davet ediyorum." ifadesini kullandÄ±. Åželalenin ziyaretÃ§ilerinden Ercan GÃ¼rÃ§ay ise bÃ¶lgeye ailesiyle geldiÄŸini belirterek, "Ä°lk defa geldim. DoÄŸa ile iÃ§ iÃ§e Ã§ok gÃ¼zel bir yer. Ã‡ok gÃ¼zel manzarasÄ± var. Buraya yeÅŸilliklerin arasÄ±ndan geldik." diye konuÅŸtu.