Katar Hakkında Bilgiler; Katar Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Katar bayrağı, ülkenin Büyük Britanya'dan tam bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 3 Eylül 1971 tarihinden çok kısa bir süre öncesinde kabul edilmiştir. Bu bayrak, beyaz ile kestane rengi olmak üzere toplamda iki renkten oluşmaktadır. Bayrağın göndere çekilen tarafının üçte birini kaplayan beyaz bir renk bulunmakta olup bayrağın diğer tarafları kestane rengindedir. Beyaz renk ile kestane renginin birleşmiş olduğu noktada bulunmakta olan toplam dokuz adet üçgen girintili çıkıntılı bir şekil oluşturmaktadır. Katar bayrağı, üzerinde bulunmakta olan kestane rengi aslında ilk zamanlarda kırmızı iken, zamanla ülkenin coğrafi olarak bulunmuş olduğu konum nedeniyle yoğun güneş ışınları etkisi ile kestane rengine dönüştüğü ifade edilmektedir.



Katar Ülkesi Nerededir?



Tek kara sınırındaki komşusu Suudi Arabistan olan bu ülkenin diğer tarafında ise Basra Körfezi yer almaktadır. Katar ülkesinin kuzeybatı kısmında Bahreyn, batı kısmında ve güney kısmında Suudi Arabistan, doğu kısmında Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzey kısmında ise İran bulunmaktadır.



Katar Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?



Katar ülkesinde 2020 yılında yapılan son verilerin sonuçlarına bakıldığında 2,881,053 kişilik bir nüfus yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu başkent şehri olan Doho şehrinde daha yoğun olmaktadır.



Katar Ülkesi Başkenti Neresidir?



Katar ülkesinin başkenti Doho şehri olmaktadır. Doho şehri aynı zamanda Katar ülkesinde bulunan en büyük şehir olmaktadır. Doho şehri en fazla nüfusa sahip olan en güzel şehirdir.



Katar Ülkesi Para Birimi Nedir?



Katar ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde Katar riyali (QAR) olarak belirlenmiştir. Bu ülkede trafik akışı sağ taraftan gerçekleştirilmektedir.



Katar Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Katar ülkesinin resmi dili Arapça olmaktadır. Ayrıca hükümet sistemi ise üniter anayasal mutlak monarşi olarak yer almaktadır.



Katar Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Katar ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında herhangi bir saat dilimi farkı bulunmamaktadır.



Katar Ülkesi Şehirleri Nelerdir?



Katar ülkesinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunan şehirler şu şekildedir. Doha şehri, Er Reyyan şehri, Duhan şehri, El Vakra şehri ve Al Khor (El Haur) şehridir. Bu şehirler hemen hemen her yıl yerli ya da yabancı pek çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir.



Katar Ülkesi İklimi Nasıldır?



Katar ülkesinin iklimine bakılacak olur ise yaz ayları genel olarak kurak ve de nemli geçmektedir. Ayrıca bu ülkede kış ayları ise ılık ve de az yağışlı bir şekilde geçmektedir. Katar ülkesindeki coğrafi koşullara bakılacak olur ise Katar Yarımadası Basra Körfezi kısmına doğru Suudi Arabistan ülkesinden çıkmış toplamda 160 km'lik bir uzantıya benzemektedir. Bu ülke genel olarak alçak düzlüklerden oluşmaktadır ve ülke kumla örtülü olup çölleri ile meşhurdur. Bu ülkenin güney kesimi çöllerle kaplı olmaktadır.



Katar Ülkesinde Sosyal Hayat Nasıldır?



Katar ülkesi sosyal hayat bakımından da pek çok etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Hareketli bir gece hayatı ve de pek çok sayıda dünya starının uğrak olduğu bir ülkedir. Ülkede bulunan uçsuz bucaksız olan çöllerde kamp yapabileceği gibi Şubat aylarında denize girilebilmektedir. Bu ülkeye gelen yerli ya da yabancı turistler her sene pek çok sosyal faaliyette bulunma şansına sahip olmaktadırlar.