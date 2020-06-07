07.06.2020 - 08:38 |
Kayseri'de mesire alanlarına büyük ilgi
Corona virüs salgınına karşı alınan kısıtlama kararları 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. Bu kısıtlamalar arasında iller arası seyahat da vardı. Seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Bunun üzerine pek çok turistik yere akınlar başladı. İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayseri'de mesire alanlarına büyük ilgi var.
Kayseri'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilerek Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanında paraşüt açma etkinliği yapan sporseverler Erciyes Dağı'yla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
ABD'deki Türklerin dükkanlarını da yağmaladılarAmerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tansiyon yükselmiş, gösteriler sırasında birçok mağaza ve dükkan yağmalanmıştı. Kaliforniya ve New Jersey'de bulunan iki Türk işletmecinin dükkanları da yağmacıların hedefi oldu.