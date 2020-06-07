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07.06.2020 - 08:38 |

Kayseri'de msire alanlarına büyük ilgi

Corona virüs salgınına karşı alınan kısıtlama kararları 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. Bu kısıtlamalar arasında iller arası seyahat da vardı. Seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Bunun üzerine pek çok turistik yere akınlar başladı. İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayseri'de mesire alanlarına büyük ilgi var.

Kayseri'de msire alanlarına büyük ilgi

Kayseri'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilerek Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanında paraşüt açma etkinliği yapan sporseverler Erciyes Dağı'yla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. 

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldıNisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen görüntülerini yayınladı.
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