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09.06.2020 - 10:58 | | AA

Kaz Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunması nedeniyle önem taşıyan Kaz Gölü, Kovid-19 normalleşme kararları kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

Kaz Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü'nde iki gözetleme kulesi bulunuyor.

Büyük bölümü sazlıklarla kaplı olan göl, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden bir ekibin 2009-2010 yıllarında yaptığı çalışmada ise gölde 110 yerli kuşun barındığı tespit edilmişti. Kaz Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması devam ediyor.

 Kaz Gölü'nü yılda yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Özellikle düğün sezonunda gelin ve damatların fotoğraf çektirdikleri doğal mekanların başında gelen göl, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı.

 

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