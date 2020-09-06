Kazakistan Hakkında Bilgiler; Kazakistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kazakistan'ın bayrağı 4 Mayıs 1992 tarihinde kabul edildi. Shaken Niyazbekov tarafından tasarlanan bayrak gök mavisi ve altın sarısı renklerinden oluşuyor. Bayrağın ortasında bir güneş ve bozkır kartalı yer almaktadır. Kartal ''bağımsız devleti'' temsil ederken güneş motifi bereketi simgeler. Bayrağın sol kısmında ise koç boynuzu başta olmak üzere ulusal birçok motif bulunuyor. Kazakistan toplam 14 eyaletten oluşmaktadır. Bu 14 eyalete bağlı olan 319 şehir yer alıyor. Bu sayı ile birlikte Kazakistan, en fazla şehre sahip olan ilk üç ülkeden biridir. En büyük eyaletlerin bazıları Güney Kazakistan, Kuzey Kazakistan, Akmola ve Almati'dir. En büyük şehirleri arasında ise Astana, Oral, Çimkent, Nur Sultan, Semey ve Aral'dır.



Kazakistan Nerededir?



Orta Asya'da yer alan Kazakistan'ın Hazar ve Aral Denizine kıyısı bulunmaktadır. Kuzeyinde Rusya ve doğusunda Çin ile sınırları bulunan Kazakistan, jeopolitik açıdan güçlü bir konumdadır. Ülkenin en yüksek dağı olan Han Tengri Dağı (7.010 m.) güneydeki Kazakistan- Kırgızistan sınırında yer alır. Güneydeki diğer komşuları ise Özbekistan ve Türkmenistan'dır.



Kazakistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre Kazakistan'ın nüfusu 18.776.707'dir. Nüfusun %63'lük kesimini Kazaklar, %23'ünü ise Ruslar oluşturur. Nüfusun etnik dağılımında Özbekler, Uygur Türkleri ve Ukraynalılar da bulunuyor.



Kazakistan'ın Başkenti Neresidir?



Almatı, 1991 - 1997 yılları arasında Kazakistan'a başkentlik yapmıştır. Bu kentte üst üste depremlerin yaşanması sonucunda yeni başkent Akmola olmuştur. Akmola'nın adı önce Astana sonra Nur Sultan olarak değiştirilmiştir. 722 kilometre yüz ölçümüne sahip olan Astana, ülkenin en büyük ikinci şehridir. Nüfusu 1 milyonun üstünde olan kentte hem sanayi hem de tarım gelişmiştir. Başkentte üretilen ve ihraç edilen ürünlerin başında yağlı tohum, buğday ve un geliyor.



2 milyonun üstünde nüfusa sahip olan Almatı ise ülkenin en büyük ve en kalabalık şehridir. Kozmopolit bir kent olan Almatı'nın ekonomik faaliyetlerinin başında turizm ve ticaret gelmektedir. Şehrin özellikle doğa turizmi gelişmiştir. Büyük Almatı Gölü dışında, Şımbulak adında büyük bir kayak merkezi ve Medeo adlı buz arenası yer almaktadır. Ülkenin en çok turist çeken şehri Almatı'da Park 28 Panfilovtsev ve Zenkov Katedrali adlı tarihi binalar da bulunuyor.



Atırau, aynıadı taşıyan eyaletin başkentidir. ''Atırav'' adıyla da bilinen şehir ülkenin batısında yer alır. Ülkenin 10'dan fazla ülkeye ihraç ettiği yağların çoğunluğu bu şehirde üretiliyor. 11.70 kilometrekarelik alana sahip Çimkent, ülkenin en kalabalık şehirlerinden bir diğeridir. El-Farabi Türbesi, Afgan Savaş Anıtı, Zafer Parkı, Çimkent'de bulunuyor. İzmir, Adana ve Tekirdağ Çimkent'in kardeş şehirleri arasında yer alıyor. Kazakistan'ın diğer büyük şehirleri ise şunlardır: Korgas, Karagandı, Kızılorda, Öskemen, Ekibastuz, Jarken ve Türkistan.



Kazakistan Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi Kazakistan Tengesi'dir. Kazakistan, 1991 yılında Sovyetler Birliğinden ayrılıp bağımsız bir devlet oldu. 1993 yılında ise Kazakistan Tengesi ülkenin ulusal para birimi olarak tedavüle girdi.



Kazakistan'da Konuşulan Diller



Kazakistan'da Kazakça ve Rusça olmak üzere iki resmi dil vardır. Ancak halkın %70'e yakını günlük hayatta Kazakça konuşur. Kazakça, Türk Dilleri ailesinden Kıpçak grubuna ait bir dildir.



Kazakistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kazakistan ile Türkiye arasında 3 saatlik farklı bulunur. Türkiye'de saat 08.00 iken Kazakistan'da 11.00'dir.