Kekova'da yazdan kalma günler

Demre'deki dünya cenneti Kekova'ya yaz geri geldi. İki günlük yağmurun ardından hava sıcaklığı yeniden 26- 27 dereye çıktı. Deniz suyu sıcaklığı 23- 24 derece civarında olan Kekova'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nden ve Kaş'tan Kekova turuna çıkan onlarca turisti taşıyan yatlar, deniz yüzeyini doldurdu. Yatlar güneşli havada, yerli ve yabancı turistleri Kekova'nın tarihi ve doğal güzelliklerine taşıdı. Özellikle Çayağzı Limanı'ndan ve Üçağız Mahallesi'nde tura çıkan yatlarda Rus ve Ukraynalı turistlerin ağırlıkta olduğu görüldü. Arka arkaya yol alan yatlar önce yolcularına Kekova'daki Batık Kenti gezdirdi, ardından bugünkü adıyla Kaleköy olan Simena Antik Kenti'nin önünden geçti. Bu arada bazı gruplar Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni ve Kekova'nın doğal koylarını kanolarla gezdi. Bazı kişiler de tek olarak kano turu yaptı. Kekova'nın altın koyları da irili ufaklı lüks yatlarla doldu.

Kekova turunun ardından verilen yüzme molalarında, özellikle Rus ve Ukraynalı turistler kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Yatlardan atlayış yapıp, bol bol yüzerek denizin ve güneşin tadını çıkaran turistler, yazdan kalma bir gün yaşadı. Kekova turları Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'ta sona erdi.

İlk kez Kekova'ya gelen Rus Natalia Shilova Rossia, "Burası her yönü ile bir cennet. Tüm güzellikler burada. Batık Kent, Kaleköy, deniz, doğa, tarih tüm güzellikler ve zenginlikler burada. İnsan büyüleniyor. Bu mevsimde yüzmek benim için bir rüya. Yine geleceğim" dedi.

Ukraynalı Olena Pshenichnaia ise, "İlk kez geldim. Buraya hayran kaldım. Burada sürekli yaşamak isterim. Dünyada böyle doğanın, tarihin ve denizin bir arada olduğu bir yer görmedim. Ekim sonu, kasım ayında denize girdim. Benim ülkemde kış geldi. Yine geleceğim, hem de kısa sürede" diye konuştu.