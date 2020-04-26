Kenya Nerede? Kenya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Kenya ülkesinin resmi dili Kenya Cumhuriyetidir. Seyahat edilen ve merak edilen ülkelerden birisidir. Fakat ülke hangi kıtada bulunuyor çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Ayrıca ülkenin birçok sınır komşusu da bulunmaktadır. Ülke hakkında bilgi almak mümkündür.



Kenya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Ülkenin ismi Kenya olarak bilinse de resmi adı Kenya Cumhuriyetidir. Kenya Cumhuriyeti Afrika kıtasında yer almaktadır. Afrika'nın doğusunda bulunan Kenya denilince akla ilk gelen safaridir. Ayrıca ülkede derin denizlerde scuba dalışları da yapılmaktadır. Masai Mara Bölgesi balon safari ile ünlü bir bölgedir. Ayrıca ülke hayvan çiftliği bakımından dünyada en zengin ülkelerden birisidir. Bu anlamda ülkede Nakuru Ulusal park bulunmaktadır. Burada birçok flamingo ve kuş çeşitleri bulunmaktadır.



Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya ülkesinin sınır komşuları Etiyopya, Somali ve Tanzanya'dır. Ayrıca bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan oluşturmaktadır.



Ülkenin başkenti Nairobi şehridir. En kalabalık şehir olan Nairobi dışında Mombasa, Kisumu; Nakuru da en önemli şehirlerdir. İklim tipine bakılacak olursak ocak ve şubat ayları kuru, mart ve mayıs ayları yağışlı, haziran ve eylül arası kuru ve ekim ve aralık arası yağışlı geçmektedir. Kenya'da yaşayan halkın çoğu Hristiyan’dır. 'lik kısmı Müslüman, %3'lük kısmı ise diğer dinlere mensuptur.



Ülkede Uluslararası hava limanı bulunmaktadır. Jamo Kenyatta adındaki hava limanına her gün düzenli olarak direk veya aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. Kara ulaşımı da yapılabilmektedir. Bunlar için otobüsler kullanılır. Hem gece hem de gündüz otobüs seferi bulmak mümkündür.