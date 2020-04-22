Kıbrıs Nerede? Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? (2020)

Kıbrıs gerek yaz turizmi için en çok tercih edilen ve en cazip gelen ülkeler arasında yer alır. Ayrıca Kıbrıs'a gitmek için herhangi bir vize prosedürüne tabi değilsiniz. Günümüz itibari ile Kıbrıs bir ada devletidir. Ve adanın üzerinde iki ayrı devlet bulunur. Adanın güneyinde Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti bulunurken kuzey kısmında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunur.

Kıbrıs Nerede?

Kıbrıs, coğrafi bölge olarak Orta Doğu'da bulunmaktadır. Kıbrıs tam konumu itibari ile Doğu Akdeniz'de bir ada ülkesidir.

Kıbrıs'a Nasıl Gidilir?

Kıbrıs'a hem hava yolu ile hem de deniz yolu ile ulaşım mümkündür. Kıbrıs bir ada ülkesi olduğundan dolayı kara yolu ile ulaşım mümkün değildir. Kıbrıs’ta hangi ülkeye gidecekseniz o ülkenin prosedürleri de farklı olacaktır. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne gidecekseniz Schengen vizesi aldıktan sonra ülkeye giriş yapabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek için ise herhangi bir vize prosedürü bulunmamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Mersin ili üzerinden deniz yolu ile de ulaşmak mümkündür. Deniz yolu ile ulaşım yaklaşık olarak 1 ila 1.5 saat arası sürmektedir.