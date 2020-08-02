Kocaeli sahillerinde yoÄŸunluk

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 32 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Kocaeli'de, Kurban BayramÄ± tatilini fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar sahillere akÄ±n etti. Kentte sÄ±caktan bunalanlar, Marmara Denizi ve Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±ndaki mavi bayraklÄ± sahillerde yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Merkeze yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla mavi bayraklÄ± KaramÃ¼rsel AltÄ±nkemer ile KandÄ±ra'nÄ±n KumcaÄŸÄ±z, Kerpe, MiÃ§o, BaÄŸÄ±rganlÄ± ve Cebeci plajlarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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Kocaeli'nin Karadeniz'e 70 kilometre kÄ±yÄ±sÄ± bulunan ilÃ§esi KandÄ±ra'daki turizm tesisleri Kurban BayramÄ±'nda tam kapasite hizmet veriyor. VatandaÅŸlar mavi bayraklÄ± plajlarda denize girerek ve gÃ¼neÅŸlenerek tatillerini deÄŸerlendirdi. Serinlemek iÃ§in denize girmek isteyenlerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± vatandaÅŸlar plaj boyunca yeÅŸil alanlarda piknik yaptÄ±, bazÄ±larÄ± da Ã§ocuklarÄ±yla kumsalda oynadÄ±. CoronavirÃ¼s (Covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda iki metre aralÄ±klarla konulan ÅŸezlonglarda gÃ¼neÅŸlenen tatilcilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n da sahilde kitap okuyarak vakit geÃ§irdiÄŸi gÃ¶zlendi. Mavi bayraklÄ± plajlarda gÃ¶revliler, sosyal mesafe kuralÄ±na uyulmasÄ± konusunda sÄ±k sÄ±k anons yapÄ±yor.

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