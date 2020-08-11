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11.08.2020 - 08:47 |

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 254 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan can kurtaranlar, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 254 kişiye müdahale etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 254 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda, her yıl çok sayıda insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor.

Ekipler hafta sonunda, Kandıra bölgesindeki Cebeci'de 72, Kumcağız'da 75, Kerpe'de 17, Seyrek'te 5, Bağırganlı'da 15, Karamürsel ilçesinde 13, Bayramoğlu'nda 7, Darıca ilçesinde 10 ve görev alanı dışında da 4 kişi olmak üzere 218 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 47 kişiye de ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

 Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 254 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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