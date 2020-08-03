Konyaaltı'nda bayramın son günü de yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, sıcak havanın da etkisiyle soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatilcilerin, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

Meteoroloji 4üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 60lara kadar çıktı. Kenti kaplayan nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler görülemedi.