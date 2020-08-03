03.08.2020 - 13:54 |
Konyaaltı'nda bayramın son günü de yoğunluk yaşanıyor
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, sıcak havanın da etkisiyle soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatilcilerin, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
Meteoroloji 4üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 60lara kadar çıktı. Kenti kaplayan nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler görülemedi.
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısıAydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kapalı olan halı sahaların yeniden açılmasına ilişkin, yaklaşık 5 ay antrenmansız kalan vatandaşların kondisyonlarını tamamlamadan maç yapmalarının, kalp krizini tetikleyebileceğini bildirdi.