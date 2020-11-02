KÃ¶ye Ã§elik halatlÄ± koruma

4 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonucu, kÃ¶yÃ¼n hemen Ã¼stÃ¼nde bulunan kayalarla kaplÄ± 30 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alan, profesyonel ekiplerce Ã§elik aÄŸ ve halatlarla Ã¶rÃ¼ldÃ¼. AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Salih AvcÄ±, AA muhabirine, Artvin'in coÄŸrafi konumu itibarÄ±yla eÄŸimi yÃ¼ksek kayalÄ±k alanlardan oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi. Kentte 50'ye yakÄ±n yerde toplu yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± tehdit eden kayalÄ±k bÃ¶lge olduÄŸunu ifade eden AvcÄ±, bu 50 yerden 10'unun Ã§elik aÄŸ ve bariyerlerle koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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AvcÄ±, Demirkent kÃ¶yÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 4 milyon liraya yaptÄ±rÄ±lan Ã§elik aÄŸ ve bariyerlerle kayalarÄ± Ã¶rtÃ¼leme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda 67 konut, iÅŸ yeri ve okulun kaya dÃ¼ÅŸmesi tehlikesine karÅŸÄ± koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Projeyle evleri baÅŸka bir yere nakledip burayÄ± afete maruz bÃ¶lge ilan etmekten kurtardÄ±k. Bu projeyi 4 ay gibi kÄ±sa sÃ¼rede tamamladÄ±k. 30 bin metrekarelik alanÄ±n 20 bin metrekaresinde Ã§elik aÄŸla Ã¶rtÃ¼leme yaptÄ±k. Geri kalan alanda da Ã§elik bariyer sistemi kullanÄ±p kayalarÄ±n dÃ¼ÅŸmesini Ã¶nlemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projeyi hayata geÃ§irdik. Ä°nÅŸallah bundan sonra vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z daha rahat uyuyacak ve kaya dÃ¼ÅŸmesine maruz kalmayacaklar.

Ã‡elik bariyer ve Ã¶rtÃ¼leme yapÄ±mÄ±nÄ±n oldukÃ§a zor ve pahalÄ± bir iÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§eken AvcÄ±, "Bizim iÃ§in vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi Ã¶nemli. Zor da pahalÄ± da olsa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n talepleri doÄŸrultusunda gerekeni yapÄ±yoruz." dedi.