Kozan'da doğa ile iç içe parkur

Kozanın en uğrak mesire alanlarından birisi olan Dağılcak Tabiat Parkı ile Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal Tesisleri arasındaki yürüyüş yolu, spor ve yürüyüş yapmak isteyen ilçe halkının uğrak noktası haline geldi. Uzun süredir bakımsız kalan yürüyüş yolu, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özganın 2019 yılında yeniden göreve gelmesiyle beraber bakıma alınarak, vatandaşların doğayla iç içe yürüyüş yapabilmesi için yeniden düzenlendi.
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladıKurban Bayramı'nda kısıtlama ya da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını herkes merak ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında bu konu ve corona virüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.