Kozan'da doğa ile iç içe parkur

Kozanın en uğrak mesire alanlarından birisi olan Dağılcak Tabiat Parkı ile Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal Tesisleri arasındaki yürüyüş yolu, spor ve yürüyüş yapmak isteyen ilçe halkının uğrak noktası haline geldi. Uzun süredir bakımsız kalan yürüyüş yolu, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özganın 2019 yılında yeniden göreve gelmesiyle beraber bakıma alınarak, vatandaşların doğayla iç içe yürüyüş yapabilmesi için yeniden düzenlendi.