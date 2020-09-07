Küba Hakkında Bilgiler; Küba Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Küba önce İspanya sonra Amerika'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Ülke, 1902 yılından itibaren üçgen ve yıldız motifli bayrağı kullanmaya başladı. Mavi ve beyaz renklerinden oluşan bayrakta üç mavi çizgi bulunuyor. Bu çizgiler, Doğu, Batı ve Orta olmak üzere üç bölgeye ayrılan Küba'yı temsil etmektedir. Aynı zamanda özgürlük ve zafer gibi temel kavramları da simgeler.



Küba'nın en bilinen ve en kalabalık şehirlerinin başında Havana, Santiago de Cuba ve Pınar Del Rio yer alıyor. Büyük şehirlerin ana geçim kaynaklarını ise turizm, tarım ve balıkçılık oluşturuyor. Küba son on yıl içerisinde ilaç ve kimya endüstrisinde de gelişim göstermiştir. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere bulunan ilaçların çoğu, dünya ülkelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ülkede en çok yetiştirilen tarım ürünleri ise şeker kamışı, tütün ve mısırdır. Sosyalist rejimle yönetilen Küba'da tüm ekonomi ve sanayi kolları devletin kontrolü altındadır.



Küba Nerededir?



Meksika Körfezine yakın bir konumda bulunan Küba, bir ada ülkesi olduğu için hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmaz. Kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, güneyinde ise Jamaika yer alır. Batısında Meksika'nın bulunduğu ülkenin güneydoğusunda ise Dominik Cumhuriyeti ve Haiti yer alıyor.



Küba Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan sayım sonuçlarına göre Küba'nın güncel nüfusu 11.326.616'dır. Küba'da ortalama yaşam süresi erkeklerde 76 kadınlarda ise 81'dir. Ülkenin nüfusunun %60'ından fazlası büyük şehirlerde yaşıyor. Diğer küçük adalarda yaşayan kişilerin ana geçim kaynaklarını ise balıkçılık, organik tarım ve seracılık oluşturmaktadır.



Küba'nın Başkenti Neresidir?



Küba'nın başkenti Havana'dır. 728,3 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Havana, sadece Küba'nın değil Karayipler'in de en büyük kentidir. Ülkenin turizme açılması ile birlikte her yıl 10 - 12 milyon arasında yabancı turist tarafından ziyaret edilen Havana doğal güzellikleri ile meşhur. En önemli tarihi yapıları arasında Morro Kalesi, Devrim Müzesi ve Bellas Artes de la Havana Müzesidir.



Ülkenin bir başka turizm kenti olan Santiago De Cuba, Küba'nın en büyük ikinci şehridir. Toplam nüfus 450 bine yakındır. Aynı zamanda bir liman kenti olan Santiago De Cuba, Küba'nın Havana'dan önceki başkentiydi.



Küba'nın en büyük diğer şehirleri şunlardır: Santa Clara, Trinidad, Varadero, Pınar del Rio, Ciego de Avila, Cardenas ve Nueva Gerona.



Küba'nın Para Birimi Nedir?



Küba'nın iki tane para birimi kullanılmaktadır. Yerli halkın kullandığı para biriminin Peso, kısaltması ise ''CUB'tur.'' Ülkede kullanılan diğer para birimi ise CUC'tur. Açılımı ''değiştirilebilir Küba pesosu'' olan para sadece ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından kullanılıyor. Küba'da sosyalizm ilan edildikten sonra yönetim uzun bir süre ülkeye turizme açmamıştır. Ancak 2000'li yılların başında Küba'nın yaşadığı ekonomik ambargolar sonra ülke turizme açıldı ve CUC kullanılmaya başlandı. Küba'nın yürürlüğe soktuğu bu çift para uygulaması başka hiçbir ülkede uygulanmamaktadır.



Küba'da Konuşulan Diller



Küba'nın resmi dili İspanyolcadır. Bunun en büyük nedeni ise ada ülkesinin yıllar boyunca İspanya sömürgesi olmasıdır. Ülkede az da olsa İngilizce de konuşuluyor.



Küba ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Küba ile Türkiye arasında toplam 7 saatlik fark bulunuyor. Örneğin Küba'da saat 12.00 ise Türkiye'de 19.00'dır.Aradaki saat farkının bu kadar fazla olmasının nedeni iki ülkenin coğrafi olarak uzak olmasıdır.