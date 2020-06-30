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30.06.2020 - 18:36 |

Kübalılar turizmde hareketlilik umuyor

Karayipler ülkesi Küba, corona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen yerlerden biri oldu. Özellikle döviz geliri açısından turizmin çok önemli bir girdi olduğu Küba'da üç ayı aşkın bir süredir yurt dışından ziyaretçilerin gelmemesi sektörü ve doğal olarak ülkeyi de zor duruma soktu.

Kübalılar turizmde hareketlilik umuyor

Küba, tıpkı dünyanın geri kalanı gibi corona virüs salgınından olumsuz etkilendi. Toplamda 2340 vakanın tespit edildiği ülkede corona virüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Tedavi konusunda gösterdiği başarı nedeniyle takdir toplayan ve baştan İtalya ve İspanya olmak üzere pek çok ülkeye doktor gönderen Küba, salgının yol açtığı bir başka olumsuzlukla boğuşuyor.

Salgının yol açtığı hastalık kadar ekonomik sorunlar da dünyayı etkilemeye devam ediyor. Küba da salgının ekonomik boyutlarından etkilenen ülkelerden biri. Uygulanan ambargolar nedeniyle uzun bir süredir döviz ihtiyacını yabancı turistlerle karşılamaya çalışan ülke, üç ayı aşkın bir süredir duran turistik faaliyetler nedeniyle zorda. 

Kübalılar turizmde hareketlilik umuyor

Kübalı turizmciler, hem çevre ülkeler hem de Avrupa'dan daha önce yapılan uçuşların durdurulması nedeniyle iş yapamaz durumda. Turizmciler, yaşanan bu olumsuzluğun bir an önce son bulmasını umut ediyor. Ancak Latin Amerika ülkelerinde corona virüs salgınının sürekli olarak artması bu coğrafyadan gelebilecek turistlerin önünü kapatırken Avrupa'nın da uzun bir süre daha kıta dışına seyahat konusunda temkinli davranacağı öngörülüyor.

Kübalılar turizmde hareketlilik umuyor

Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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