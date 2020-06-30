Kübalılar turizmde hareketlilik umuyor

Küba, tıpkı dünyanın geri kalanı gibi corona virüs salgınından olumsuz etkilendi. Toplamda 2340 vakanın tespit edildiği ülkede corona virüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Tedavi konusunda gösterdiği başarı nedeniyle takdir toplayan ve baştan İtalya ve İspanya olmak üzere pek çok ülkeye doktor gönderen Küba, salgının yol açtığı bir başka olumsuzlukla boğuşuyor.

Salgının yol açtığı hastalık kadar ekonomik sorunlar da dünyayı etkilemeye devam ediyor. Küba da salgının ekonomik boyutlarından etkilenen ülkelerden biri. Uygulanan ambargolar nedeniyle uzun bir süredir döviz ihtiyacını yabancı turistlerle karşılamaya çalışan ülke, üç ayı aşkın bir süredir duran turistik faaliyetler nedeniyle zorda.

Kübalı turizmciler, hem çevre ülkeler hem de Avrupa'dan daha önce yapılan uçuşların durdurulması nedeniyle iş yapamaz durumda. Turizmciler, yaşanan bu olumsuzluğun bir an önce son bulmasını umut ediyor. Ancak Latin Amerika ülkelerinde corona virüs salgınının sürekli olarak artması bu coğrafyadan gelebilecek turistlerin önünü kapatırken Avrupa'nın da uzun bir süre daha kıta dışına seyahat konusunda temkinli davranacağı öngörülüyor.