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04.09.2020 - 16:46 |

Kuşadası'na büyük ilgi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli Park'ı haziran-ağustos aylarında 160 bin araç ile 789 bin kişi ziyaret etti.

Kuşadası'na büyük ilgi

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilerine tekrar açtı. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası park, tatil için Kuşadası'na gelenlerin gözdesi oldu.

Kuşadasına büyük ilgi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı 1 Haziran- 31 Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde, 160 bin araçla 789 bin kişi ziyaret etti. Toplam 27 bin 600 hektarlık alandan oluşan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde 804 çeşit bitki türünü barındırıyor. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı park, yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapılıyor.

Kuşadasına büyük ilgi

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