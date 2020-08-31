31.08.2020 - 09:29 |
KuÅŸadasÄ±'nda aylar sonra ilk kruvaziyer
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esine, corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk uluslararasÄ± kruvaziyer gemisi geldi. Limana 45 mÃ¼rettebatÄ± ile yanaÅŸan geminin,Â yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
Yunanista'nÄ±n Pire limanÄ±ndan hareket ederek KuÅŸadasÄ± LimanÄ±na yanaÅŸan Bahama bayraklÄ± kruvaziyer gemisi, 45 mÃ¼rettebatÄ± ile KuÅŸadasÄ±'na geldi. Turist gemisinde bulunan 45 mÃ¼rettebat genel saÄŸlÄ±k denetimi sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye Hudut ve Sahiller SaÄŸlÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan oluÅŸturulan kontrol noktasÄ±nda termal kamera gÃ¶zetiminden geÃ§irildi. ArdÄ±ndan da KuÅŸadasÄ±'na giriÅŸ yaptÄ±.
Ege Port MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aziz GÃ¼ngÃ¶r, tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n kruvaziyer turizmineÂ ara verilmesine neden olduÄŸunu belirterek, aylar sonra ilk kez bir turist gemisinin KuÅŸadasÄ±na gelmesinin sevindirici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ÇocuÄŸa adres sordular, mahalleliden dayak yedilerEsenyurtâ€™ta halÄ± yÄ±kama iÅŸi yapan iki ÅŸahÄ±s, halÄ± teslim etmek için gittikleri adreste, binayÄ± bulamayÄ±nca o sÄ±rada sokakta bulunan bir çocuÄŸa adres sordular. BinayÄ± göstermek için arabaya binen çocuÄŸun kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen mahalleli ise halÄ± yÄ±kamacÄ±lara meydan dayaÄŸÄ± attÄ±. YaÅŸanan arbede ise güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.