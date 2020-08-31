KuÅŸadasÄ±'nda aylar sonra ilk kruvaziyer

Yunanista'nÄ±n Pire limanÄ±ndan hareket ederek KuÅŸadasÄ± LimanÄ±na yanaÅŸan Bahama bayraklÄ± kruvaziyer gemisi, 45 mÃ¼rettebatÄ± ile KuÅŸadasÄ±'na geldi. Turist gemisinde bulunan 45 mÃ¼rettebat genel saÄŸlÄ±k denetimi sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye Hudut ve Sahiller SaÄŸlÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan oluÅŸturulan kontrol noktasÄ±nda termal kamera gÃ¶zetiminden geÃ§irildi. ArdÄ±ndan da KuÅŸadasÄ±'na giriÅŸ yaptÄ±.

Ege Port MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aziz GÃ¼ngÃ¶r, tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n kruvaziyer turizmineÂ ara verilmesine neden olduÄŸunu belirterek, aylar sonra ilk kez bir turist gemisinin KuÅŸadasÄ±na gelmesinin sevindirici olduÄŸunu sÃ¶yledi.