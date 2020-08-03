KuÅŸadasÄ±'nda bayram yoÄŸunluÄŸu

TÃ¼rkiye'nin turizm merkezlerinden KuÅŸadasÄ±'nda, bayramÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de kalabalÄ±kÂ oluÅŸtu. Denizli, Ä°zmir ve Manisa baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§evre illerden KuÅŸadasÄ±'na tatilci akÄ±nÄ± oldu. KuÅŸadasÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n verilerine gÃ¶re, ilÃ§eye 3 gÃ¼nde toplam 120 bin araÃ§la giriÅŸ yapÄ±ldÄ±. Tatilcilerin gelmesiyle KuÅŸadasÄ±'nÄ±n nÃ¼fusu, 700 bine yaklaÅŸtÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 40, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 27 derece olduÄŸuÂ ilÃ§ede, serinlemek isteyen tatilciler plajlarÄ± doldurdu. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KadÄ±nlar Denizi PlajÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Sevgi PlajÄ±, KuÅŸtur PlajÄ± ile halk plajlarÄ±nda boÅŸ yer kalmadÄ±. DoÄŸal gÃ¼zelliÄŸi dolayÄ±sÄ±ylaÂ her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turistin ziyaret ettiÄŸiÂ Dilek YarÄ±madasÄ± Milli ParkÄ±'na da ilgi yoÄŸun oldu.

Kurban BayramÄ± tatilini geÃ§irmek iÃ§in Ankara'dan KuÅŸadasÄ±'na geldiÄŸini belirten Murat BaÅŸaran, "KuÅŸadasÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir tatil kenti. Burada bayramÄ±n nasÄ±l geÃ§tiÄŸini anlamÄ±yoruz. Serinlemek iÃ§in bol bol denize giriyoruz. Gelecek yÄ±l da tatil yapmak iÃ§in burayÄ± tercih edeceÄŸim" dedi.