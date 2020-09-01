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01.09.2020 - 08:39 |

Latin Amerika'da aylar sonra uçuşlar başladı

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yurt dışı uçuşları yeniden başladı. Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı bir karantina uygulayan ve bunu yavaş yavaş gevşetmeye başlayan Kolombiya'da sınırlı da olsa uçuşlar yeniden başladı.

Latin Amerika'da aylar sonra uçuşlar başladı

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları aşamalı olarak yeniden başladı. Başkent Bogota'da yer alan El Dorado Uluslararası Havalimanı, 1 Eylül itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da corona virüs salgınında bugüne kadar 615 bin vaka ve 19.663 ölüm kaydedildi.

Latin Amerikada aylar sonra uçuşlar başladı

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