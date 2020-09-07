Letonya Hakkında Bilgiler; Letonya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Letonya'nın resmi bayrağı üç şeritten ve iki renkten oluşur. Alt ve üst şeritlerinde yer alan kestane rengi hem bağımsızlık mücadelesini hem de özgürlüğü simgeler. Beyaz renk ise diğer birçok Avrupa bayrağında olduğu gibi barışın ve hoşgörünün sembolüdür. Letonya, Katar'dan sonra bayrağında kestane rengi kullanan 2. ülke oldu. Sovyetler Birliği dağılmadan önce ülkenin kullandığı bayrakta orak çekiç figürü bulunuyordu.



1991 yılından sonra mavi renk ve orak çekiç simgesi bayraktan çıkarıldı. Letonya'nın en gelişmiş ve en kalabalık şehirleri şunlardır: Riga, Liepaja, Ventspils, Sigulda, Jekabpils, Kandava, Rezekne, Valmiera ve Cesis. Ticaret, sanayi ve imalat alanında gelişmiş bir ülke olan Letonya'da en fazla yetiştirilen tarım ürünlerinin başında şeker pancarı ve buğday geliyor. Letonya Cumhuriyeti, Avrupa'nın en fazla orman ürünü ve makine ihraç eden ülkelerinden biridir. Aynı zamanda Avrupa kıtasının en uzun kumsalına (Jürmala Kumsalı) sahip olan ülkeye her yıl 4 milyondan fazla turist geliyor.



Letonya Nerededir?



57 00 Kuzey enlemlerinde ve 25 00 doğu boylamlarında olan Letonya, Avrupa kıtasında yer alır. Ülkenin doğudaki komşuları Rusya ve Belarus, Estonya ve Litvanya'dır. Diğer Baltık ülkelerinde olduğu gibi Letonya'da yılın 8 -9 ayı kış mevsimi yaşanır. İklim özellikleri tarımsal üretimi düşürse de kış turizminin gelişmesinde etkili olmuştur.



Letonya Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre Letonya'nın nüfusu 1.886.198'dir. Nüfus artış oranı %1.08 olan ülke, nüfus yoğunluğu en az olan ülkelerin başında geliyor. Refah seviyesi yüksek olan ülkede, ortalama yaşam süresi erkeklerde 70, kadınlarda 79'dur.



Letonya'nın Başkenti Neresidir?



Letonya'nın başkenti Riga'dır. 317.17 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Riga, sadece Letonya'nın değil Baltık Devletlerinin de en büyük şehridir. Başkent 2016 yılında Avrupa'nın Kültür Başkenti seçildi. Kentin tarihine ve kültürüne dair önemli eserlerin yer aldığı Riga Tarihi Merkezi ise 1997 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. Letonya'nın eğitim merkezi olarak nitelendirilen başkentte 20'ye yakın üniversite bulunuyor. Şehrin en fazla ilgi gören ve turist çeken başlıca yerleri şunlardır: Kara Kafalılar Evi, Letonya Bağımsızlık Savaşı Anıtı, Riga Katedrali, Riga Kalesi ve St Peter's Kilisesi. 1746 yılında açılan St Peter's Kilisesi, başkentin en yüksek binalarından biridir. Yüksekliği 123 metre olan tarihi kilisenin diğer adı Aziz Peter Kilisesidir.



Daugavpils, Letonya'nın en büyük ikinci kentidir. Nüfusu yaklaşık 85 bin olan kent kaleleri, anıtları ve müzeleriyle meşhur. Aynı zamanda ülkenin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Latgale Hayvanat Bahçesi bu şehrin sınırları içerisinde yer alıyor. Letonya Cumhuriyetinin yüz ölçümü bakımından en büyük diğer şehirleri şunlardır: Jürmela, Jelgava, Rezekne, Valka, Limbazi, Bauska, Ogre, Madona, Talsi ve Durbe.





Letonya'nın Para Birimi Nedir?



2004 yılına Avrupa Birliğine giren Letonya'nın resmi para birimi Euro'dur. Bu tarihten önce tedavülde olan para birimi Letonya Latı’ydı.



Letonya'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Letonca'dır. Letonya, uzun yıllar boyunca Sovyetler Birliğine bağlı devletlerden biri olmuştur. Bu nedenle ülkenin &60'ına yakını Rusça bilir. Letonya'nın devlet okullarında Almanca ve İngilizce seçme ders olarak okutuluyor.



Letonya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Letonya arasında saat farkı bulunmamaktadır.