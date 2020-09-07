Libya Hakkında Bilgiler; Libya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Libya'nın bayrağı rejim değişiklikleri nedeniyle birçok kez değişmiştir.1969 - 1977 yılları arasında siyah, beyaz ve kırmızı şeritlerden oluşan bayrak kullanılmıştır. 1977 yılında tekrar değiştirilen bayrağın rengi yeşil olmuş ve üzerinde hiçbir simge yer almamıştır. 21 Aralık 1951 tarihinde kabul edilen ilk bayrak, 2011 yılından itibaren tekrar kullanılmaya başlandı. Yönetim şekli, üniter - parlementer cumhuriyet olan Libya üç bölgeden oluşur. Ülkenin doğusundaki bölgenin adı Sirenayka, güneyindeki bölgenin adı ise Fezzan'dır. Libya'nın en gelişmiş bölgesi olan kuzeyi ise Trablus adını almıştır. Toplam 22 şehirden oluşan Libya'nın en bilinen şehirleri, Misrate, Saba, Bingazi ve Fizan'dır. Bu şehirlerin ortak özelliği hem yer altı kaynakları hem de madenler açısından çok zengin topraklara sahip olmasıdır. En fazla çıkarılan madenler arasında altın ve alçı taşı yer alıyor.

Libya Nerededir?



Afrika kıtasının kuzeyinde bulunan Libya'nın Akdeniz'e kıyısı vardır. Güneydoğusunda Sudan, güneyinde Çad ve Nijer ile komşudur. Doğuda Mısır ile kara sınırı bulunan ülkenin diğer komşuları Tunus ve Cezayirdir. Libya'nın Akdeniz'e uzun bir sınırının olması ülkede balıkçılığın ve deniz yolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır.



Libya Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Son genel sayımda Libya'ın nüfusu toplam 6.871.292 olarak açıklanmıştır. Günümüzde ise nüfusun 7 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. İç kısımlarında geniş çöller bulunduğu için buralar tarıma elverişli değildir. Bu nedenle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu çok daha fazladır. Son 20 yıl içerisinde hızla şehirleşen Libya'da nüfusun %80'ninden fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Ülkede, Araplar, Bedeviler ve Berberilerin dışında 20 binden fazla Türk yaşamaktadır.



Libya'nın Başkenti Neresidir?



Libya'nın başkenti Trablus'tur. Aynı zamanda Libya'nın en büyük kenti olan Trablus'un Osmanlı dönemindeki adı ise Trablusgarp'tır. 1.507 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan kentte 3 milyondan fazla kişi yaşıyor. Başkentte sanayi ve ticaret dışında doğa ve tarih turizmi de oldukça gelişmiştir. En önemli tarihi binaları, Algeria Square ve Süslü Cami'dir. Antik Libya döneminde inşa edilmiş Marcus Aurelius Takı, Saraya Müzesi ve Şehitler Meydanı, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. 314 kilometrekarelik alana sahip Bengazi, Libya'nın en büyük ikinci şehridir. 350 binden fazla kişinin yaşadığı şehir Berenice adıyla da biliniyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Derne, bir liman kentidir. Balıkçılığın ve tarımın da geliştiği şehir, yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Gat şehri ise Cezayir sınırında yer alır ve Libya'nın ticaret merkezidir. Libya'nın diğer büyük şehirleri şunlardır: Ubari, Mızrata, Tobruk, Sirte, Al Ajaylat, Bani Walid, El Aziziye ve Ra's Lanuf.



Libya'nın Para Birimi Nedir?



Libya'nın para birimi Libya Dinarı'dır. 1971 yılında tedavüle giren Dinar'dan önce Libya lirası kullanılıyordu. Tedavülde olan en büyük banknot 50 Dinar, en küçük bozuk para ise 1 dirhemdir.



Libya'da Konuşulan Diller



Libya, çift dilli ülkelerden biridir. Resmi dili Arapça ve Berberice'dir. Berberilerin konuştuğu dil 'Tamazigh'ismiyle de biliniyor. Trablus başta olmak üzere yabancı turistlerin yoğun olduğu şehirlerde ise İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca gibi Avrupa dilleri de konuşulmaktadır.



Libya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Doğu Avrupa Standart Saatini kullanan Libya ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunur. Libya'da saat 13.00 iken Türkiye'de 14.00'dır.