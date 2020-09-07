Lihtenştayn Hakkında Bilgiler; Lihtenştayn Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Lihtenştayn monarşiyle yönetilen bir mikro devlettir. Ülkenin 1934’ten beri kullanılan resmi bayrağı yatay şekilde sıralanan mavi ve kırmızı renklerden oluşuyor. Mavi kısımda kalan, sol üst köşede kraliyet işareti olan sarı bir taç bulunuyor. Ülke, Gemeinde adı verilen 11 idari birime ayrılıyor. Öne çıkan şehirler Vaduz ve Balzers’tir.



Lihtenştayn Nerededir?



Lihtenştayn, Orta Avrupa’da İsviçre ile Avusturya arasında düzlük bir alanda bulunuyor. Ülkenin batı kısmını İsviçre, doğu kısmını Avusturya çevreliyor. Lihtenştayn, komşularıyla birlikte denize kıyısı olmayan ikinci ülkedir.



Ülke, 160 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın altıncı, Avrupa’nın dördüncü küçük ülkesidir. Ülke sınırlarının uzunluğu 76 kilometredir. Ülkenin yarısını Ren Vadisi, diğer yarısını da Alp bölgesi oluşturuyor. Ülkenin en yüksek noktası 2.599 metre yüksekliğindeki Grauspitz dağlarıdır. En alçak nokta ise 43 metre ile Rugeller Riet’dir.



Lihtenştayn’da Alp iklimi hakimdir. Ülkenin yarısında uzun ve soğuk bir kış dönemi geçiyor. Ortalama sıcaklık 0 derecenin altında ve yoğun kar yağışlıdır. Yaz mevsimi ise kısa ve serin geçiyor. Ortalama sıcaklık da 15 derecedir.



Lihtenştayn, Schengen Birliği ülkeleri arasındadır. 1995’de beri bu ülkeye Avrupa içinden pasaportsuz seyahat yapılabiliyor. Ülkede havaalanı bulunmuyor. Ulaşım, tren ve toplu taşıma araçlarıyla yapılıyor. Ülke, Avrupa’nın ve Dünyanın en güvenli yerlerinden biridir. Ülkenin ordusu bulunmuyor. Güvenliği sadece 250’ye yakın polis sağlıyor.



Lihtenştayn Nüfusu Ne Kadardır?



Lihtenştayn’ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 38.128 kişidir. Nüfus değişim oranı %0,29’tur. 160 kilometrekarelik alana sahip ülkede, kilometre başına 238 kişi düşüyor. Ülkede ortalama yaşam süresi 82 yıldır.

Nüfusun; %66’ı Lihtenştaynlı, %9’u İsviçreli, %6’sı Avusturyalı, %4’ü Alman, %3’ü İtalyan, ’si de diğer ülke vatandaşlarıdır. Bu ülkede diğer milletlerle birlikte 805 kadar da Türk yaşıyor.



Lihtenştayn Başkenti Neresidir?

Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz’dur. Vaduz, ülkenin batısında İsviçre sınırında Ren nehri boyunca kurulmuştur. Ülkeye adını veren Lihtenştayn ailesinin ilk aldıkları yerdir. Bu nedenle şehir ülke için manevi değere sahiptir. Vaduz, 5429 nüfusa ve 17,3 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Şehrin tek ve en işlek caddesi Stadtle Caddesi (Altın Yol)’dir. Şehrin en önemli müzeleri, parlamento binası, hediyelik eşya dükkânları, restoran ve kafeleri bu cadde üzerinde yer alıyor. Bu caddeden kalkan nostaljik trenlerle 20 dakikalık bir şehir turu yapabilirsiniz



Sempatik ve şirin bir şehir olarak bilinen Vaduz’un tarihi dokusu da ilgi çekiyor. Şehir merkezinde Liechtensteiniches, Kunst ve Posta müzeleri ziyaret edilecek yerlerdir. 12. yüzyıl şatosu Schloss Vaduz, Vaduz Katedrali, Lihtenştayn Sanat Müzesi, Prensin Bağları, Şarap Üretim Merkezi ve kış turizmi için Alp Dağları diğer gezilecek yerlerdir.



Lihtenştayn Para Birimi Nedir?



Lihtenştayn ulusal para birimi İsviçre Frangı’dır. Bir İsviçre Frangı 8,06 Türk Lirasıdır. İsviçre ile yapılan gümrük birliği anlaşması sonucunda, İsviçre’nin para birimi olan İsviçre Frangı’nı kabul etmişler. Lihtenştayn, gayri safi milli hâsılasıyla Avrupa’nın en zengin ülkesidir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 120 bin dolar civarındadır.



Lihtenştayn Resmi Dili Nedir?



Lihtenştayn’ın resmi dili Almancadır. Fakat bu dil Almanya’da konuşulan dilden farklıdır. Daha ziyade İsviçre ve Avusturya’da konuşulan Almancaya daha benzerdir. Lihtenştayn ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir? Lihtenştayn ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. Lihtenştayn zaman bakımından Türkiye’den bir saat geridedir. Buna göre Lihtenştayn’da saatler 01.00’i gösterdiğinde, Türkiye’de saat 02.00’dir.