Lübnan Hakkında Bilgiler; Lübnan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Bağımsızlıktan günler sonra, 7 Aralık 1943'te kabul edilen Lübnan bayrağı beyaz, kırmızı ve yeşil renklerinden oluşur. Kırmızı, I. Dünya Savaşı esnasında ölen Lübnan askerlerini, beyaz ise barış ve refahı simgeler. Bayrağın ortasında yer alan sedir ağacı, Lübnan'ın ulusal simgesidir. Aynı simge 1943 yılından önce Fransa bayrağının renklerini taşıyan (mavi, beyaz, kırmızı) bayrakta da kullanılmıştır. Lübnan toplam 6 bölgeden oluşur ve her bir bölgenin valilik birimi farklıdır. En büyük ve en gelişmiş şehirlerinin başında Beyrut, Trablusşam, Tripoli, Biblos ve Sidon yer alır. Bir liman kenti olan Biblos'un tarihi antik döneme kadar uzanıyor. 6500 yıllık tarihe sahip olan bu kentte, Baatara Şelalesi ve Chouwen Gölü başta olmak üzere birçok doğal güzellik bulunmaktadır.



Lübnan Nerededir?



Lübnan, Asya kıtasında yer alan bir Orta Doğu ülkesidir. İsrail ve Suriye ile kara sınırı bulunan ülkenin güneyinde Ürdün yer alıyor. Türkiye ile Lübnan arasında ise 874,4 kilometrelik mesafe vardır.



Lübnan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Net olmamakla birlikte Lübnan'ın nüfusu yaklaşık olarak 6.825.445'tir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Araplar oluştururken, etnik nüfus dağılımında Ermeniler, Filistinliler ve Suriyeliler bulunur. 197 yılında başlayıp 1990 yılında biten iç savaştan sonra, ülkenin kıyı kesimlerinde ve şehirlerinde nüfus yoğunluğu artmıştır.



Lübnan'ın Başkenti Neresidir?



Lübnan'ın başkenti Beyrut'tur. Yaklaşık 1.5 milyonluk nüfusu ile bu kent, aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehirlerinden biridir. Şehrin batısında Müslümanlar çoğunlukta iken, doğusunda Hristiyan Ermeniler yaşar. Son on beş yıl içerisinde şehri ziyaret eden turist sayısında artış gözlemlenmiştir. Bunun en büyük nedeni, şehrin köklerinin Fenikelilere kadar uzanmasıdır. Beyrut'ta yer alan en önemli müzelerin başında, Sursock Müzesi, Beyrut Ulusal Müzesi ve MIM Mineral Müzesidir. MIM Müzesinde 70 ülkeden toplanmış mineral çeşitleri sergilenmektedir.



Eski adı Sayda olan Simon kenti ise Beyrut'un güneyinde yer alır. Fenikelilere ait birçok tarihi yapının bulunduğu kentin nüfusu 200 bindir. Tarih boyunca Bizans, Pers ve Romalıların yaşadığı kentte 13. yüzyılda inşa edilmiş Sidon Deniz Kalesi de yer alıyor. Aynı zamanda bir liman kenti olan Sidon, Güney Valiliğine bağlıdır. Arap Alevileri ve Sunni Müslümanların birlikte yaşadığı Trablusşam, 500 bine yakın nüfusuyla Şimal valiliğinin en kalabalık şehridir. Simon ve Beyrut gibi bir Fenike kenti olan Trablusşam, Tripolis adıyla da biliniyor. Lübnan'ın diğer önemli yerleşim bölgeleri ise şunlardır: Deir El Qumar, Baalbek, Sur, Beit de Dine, Deyr'ül Kamer, Dhour El Choueir, Baabda, Kamed El Laouz ve Ain Ebel.



Lübnan'ın Para Birimi Nedir?



Lübnan'ın para birimi Lübnan Lirasıdır. 1 Ağustos 1963 tarihinde kurulan Lübnan Merkez Bankası tarafından çıkarılan paranın bir alt birimi ise Türkiye'de olduğu gibi kuruştur.



Lübnan'da Konuşulan Diller



Lübnan'ın resmi dili Arapçadır. Bunun dışında kullanılan diller arasında Fransızca ve İngilizce yer alır. Lübnan okullarında İngilizce ve Fransızca zorunlu ders olarak okutuluyor. Ülkenin 1920 - 1946 yılları arasında Fransa'nın egemenliğinde olması, nüfusun %50'den fazlasının Fransızca bilmesinde etkili olmuştur. Ülkede konuşulan bir diğer dil ise Ermenicedir. Lübnan'da 200 bine yakın Ermeni yaşamaktadır.



Lübnan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Doğu Avrupa Yaz Saatini kullanan Lübnan ile Türkiye arasında saat farkı yoktur.