Macaristan Hakkında Bilgiler; Macaristan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Macaristan bayrağı tarih boyunca çeşitli gerekçelerle birçok kez değişmiştir. Avusturya - Macaristan bayrağının üzerinde melek motifleri ve haç simgesi yer alır. 1945 yılından sonra üç kere daha değişen ülke bayrağında kullanılan motifler farklılık gösterse de kullanılan renkler aynı kalmıştır. 1957 yılından beri kullanılan bayrağın renkleri de diğerleri gibi yeşil, beyaz ve kırmızıdır.



Diğer bayraklardan tek farkı ise üzerinde hiçbir simge ve motifin yer almamasıdır. Macaristan'ın en gelişmiş kentlerinden bazıları Budapeşte, Eger, Debrecen, Szeged ve Veszprem'dir. Bu şehirler başta olmak üzere ülkenin genelinde en çok çıkarılan ham madde boksittir. Dünya boksit üretiminde ikinci sırada yer alan Macaristan'da bilgi teknolojisi ve gıda işleme sektörleri de fazlasıyla gelişmiştir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 28.965 dolardır. Sektörel iş gücü dağılımında tarım ve hizmet sektörü birinci sırada yer alıyor.



Macaristan Nerededir?



Orta Avrupa'da yer alan Macaristan'ın denize kıyısı yoktur. Ülkenin güney sınırındaki komşuları Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya'dır. Batısında Slovenya ve kuzeydoğusunda ise kuzeydoğusunda ise Ukrayna yer alır. Macaristan'ın kuzeyinde ise diğer Orta Avrupa ülkeleri Avusturya ve Slovakya yer alıyor.



Macaristan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Macaristan'ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 9.660.351'dir. Nüfusun %97'lik kısmını Macarlar oluşturur. Etnik köken dağılımında Almanlar ve Slovaklar yer alır. Son verilere göre ülke nüfusunun ortalama yaşı 40,3'tür. Macaristan'da ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 72.3, kadınlarda 79.4'tür.



Macaristan'ın Başkenti Neresidir?



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'dir. 1873 yılında Buda ve Peşte şehirlerinin birleşmesiyle bu adı almış olan kentte 2 milyona yakın kişi yaşamaktadır. 525,2 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan Budapeşte, ülkenin en büyük kentlerinden biridir. Kozmetik, kağıt, imalat ve hazır giyim sanayisi gelişmiş olan şehrin en bilinen semti ise Belvaros'tur. Yabancı sermayeli banka ve şirketlerin büyük çoğunluğu bu semtte yer alır.



Budapeşte'nin Avrupa'da toplam 15 kardeş şehri vardır ve bu şehirlerin dördü Türkiye'dedir. İstanbul ve İzmir 1985 yılında Budapeşte'nin kardeş şehri olurken, 2010 ve 2015 yıllarında da Ankara ve Gaziantep kardeş şehirler listesine eklenmiştir. 281 kilometrekarelik bir alana sahip olan Szeged kenti, Macaristan'ın en büyük üçüncü şehridir. Toplam 21.000 öğrencinin okuduğu ve her yıl yurt dışından öğrencilerin de eğitime katıldığı Szeged Üniversitesi, ülkenin en büyük araştırma üniversitesidir. 1775 yılında kurulan üniversitede birçok Türk öğrenci de eğitim görüyor. Şehrin turistik yerleri arasında arasında Szeged Kilisesi ve Mora Ferenc Müzesi yer alıyor.



Macaristan diğer büyük şehirleri şunlardır: Szolnok, Tatabanya, Miskolc, Siofok, Hamzabey, Sopron ve Bekes'tir.



Macaristan'ın Para Birimi Nedir?



Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, Euro tedavüle girmemiştir. Ülkede kullanılan para birimi Macar Forinti'dir. En büyük banknotları 200 bin Forint iken, en küçük madeni paraları ise 5 Forint'tir.



Macaristan'da Konuşulan Diller



Ural Dil ailesinde yer alan Macarca, Macaristan'ın resmi dilidir. Latin alfabesini kullanan ülkede onaylanmış birçok azınlık dil mevcuttur. Bu diller, Romence, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Sırpçadır. Macarcanın konuşulduğu diğer ülkeler arasında ise Romanya, Ukrayna ve Slovakya bulunuyor.

Macaristan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Macaristan ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunur. Türkiye coğrafi konumu itibariyle Macaristan'dan bir saat ileridir.