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21.07.2020 - 09:43 | | DHA

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon, adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini görüyor. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyonda, zipline, tekne turu ile adrenalin dolu anlar yaşanıyor.

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon

Erzincan kent merkezine 170 kilometre uzaklıktaki doğası ve adrenalin sporları ile tanınan Kemaliye ilçesi yaz ayları ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Macera severler Karanlık Kanyon'da düzenlenen tekne turlarına katılıyor. Yaklaşık 1 saat süren turda, her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunuyor. Özel yapım tekneye binen turistler gezi süresince Kemaliye türküleri eşliğinde doğanın keyfini çıkarıyor.

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon

 

Kanyon gezisi sonrasında Şırzı Köprüsü yakınlarında nehir üzerine kurulan zipline hattı ise adrenalin tutkunlarının tercihi oluyor. 20 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda, iki ayrı hat üzerine kurulan zipline, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Elazığ ve Malatya gibi illerden aileleri ile ilçeyi gezmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Tekneyle dünyanın ikinci büyük kanyonunu geziyoruz. Herkesin buraları görmesini tavsiye ederiz" dedi.

İlçede turizm işletmeciliği yapan Güven Güldal ise son yıllarda ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu belirterek, "Yerli ve yabancı turistler kanyon başta olmak üzere Taşyolu ve tarihi mekanlarımızı geziyorlar. Biz de rehberlik yapıyoruz. Pandemi nedeniyle düşüş olmasına rağmen bugünlerde canlılık başladı. Tedbirler doğrultusunda misafirlerimize güzel bir gün yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

 

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon

 

DÜNYAEVİNE GİRECEK ÇİFTLER KEMALİYEYİ MESKEN TUTTU

Kültürel yapısı ve kendine has mimari yapısıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Kemaliye ilçesi düğün öncesinde gelin ve damatların da fotoğraf mekanı haline geldi. Eski ahşap evlerin ve kapıların önlerinde saatlerce fotoğrafçılara poz veren çiftler, ilçeyi ziyaret etmekten memnun olduklarını söyledi.

 

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon

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